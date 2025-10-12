تفاصيل القمة الدولية المرتقبة في شرم الشيخ من أجل غزة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه دعوات للقادة الأوربيين والآسيويين والعرب، أبرزهم المستشار الألماني، والرئيس الفرنسي، والأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف نشأت الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "TEN"، أن أبرز الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ: أمريكا- فرنسا - ألمانيا - اسبانيا - السعودية - قطر - الإمارات - العراق - باكستان وغيرها من الدول العالمية.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي أكد للرئيس السيسي أنه يعتز بصداقته، ويمكن إطلاق اسم "كامب ديفيد الثانية" على القمة الدولية في شرم الشيخ.

وأشار إلى أن الكل الآن يشكر مصر في فلسطين، بمجرد ما تم الإعلان عن نجاح الخطة والتوقيع على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وتابع: رجال المخابرات العامة المصرية نقدم لهم تحية تقدير وعرفان لهم، والتاريخ سيسجل من نور ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال المخابرات المصرية، فالإنجاز الذي حققناه لا يقل إنجازا عما جرى في كامب ديفيد.

