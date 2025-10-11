يديعوت أحرونوت.. وسائل الإعلام العربية تشيد بالسيسي: قائد قوي والجميع فخور بقمة شرم الشيخ

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن مصر حظيت بإشادات دولية واسعة منذ التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة، في ضوء الدور المحوري الذي لعبته في الوساطة والتقريب بين الأطراف، ما جعلها الركيزة الأساسية في نجاح المفاوضات.



ووفقًا لتقارير إعلامية عربية، يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحويل توقيع الاتفاق إلى احتفال رسمي كبير في شرم الشيخ، في محاولة لتثبيت الاتفاق ومنع إسرائيل من التراجع عنه خلال الفترة المقبلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أشاد خلال اتصال مع نظيره المصري بدر عبد العاطي بجهود القاهرة، واصفًا قمة شرم الشيخ بأنها "حدث تاريخي فريد"، ومثمنًا الدور "المشرف والرائد" للرئيس السيسي في الوصول إلى الاتفاق.



كما تلقت القاهرة اتصالات تهنئة من عدد من القادة، بينهم المستشارة ميرتس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الذي دعاه السيسي رسميًا لحضور الاحتفالات المرتقبة في مصر.



وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثمّن جهود السيسي في تحقيق التسوية، معلنًا عزمه حضور الاحتفال، وداعيًا إلى منح الرئيس المصري جائزة نوبل للسلام تقديرًا لدوره في إنهاء الحرب.



وفي السياق ذاته، نقلت يديعوت أحرونوت عن وكالة رويترز أن حركة حماس، التي كانت تصف ترامب سابقًا بأنه "عنصري" و"وصفة للفوضى"، غيّرت موقفها بعد مكالمة استثنائية الشهر الماضي، حين طالب ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاعتذار لنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن الهجوم الذي استهدف الدوحة وأدى إلى سقوط مدنيين وإصابة قيادات من الحركة.