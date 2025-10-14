سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

أصبحت موثوقية محطات شحن السيارات الكهربائية حول العالم على المحك، في الوقت الذي يعول فيه على وسائل النقل النظيف لإزالة الكربون والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

باتت محطات الشحن مستهدفة من اللصوص الذين يسرقون النحاس الموجود داخل وصلات الشحن، لبيعه خردة بأسعار زهيدة، ورصدت منصة الطاقة العالمية تسجيل 70 حادث سرقة يوميا بمحطات شحن السيارات الكهربائية في ألمانيا، وفي المملكة المتحدة، وأعلنت أكبر شركات الشحن تسجيل نحو 1000 حادث سرقة نحاس في أقل من عامين.

تضعف سرقة النحاس ثقة عملاء الشركة، وتعوق الانتشار واسع النطاق للسيارات الكهربائية التي تحظى بدعم حكومي في إطار مساعي إزالة الكربون وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وفي المملكة المتحدة رصدت شركة إيفايف سرقة النحاس من 100 من أصل 300 جهاز شحن تابع لها. كما اشتكت شركة "إنستا فولت" من تكرار حوادث سرقة وصلات النحاس، ورصدت الشركة سرقة النحاس من قرابة 1000 من أصل 2000 محطة تابعة لها منذ نوفمبر 2023.

تجاوزت محطات شحن السيارات الكهربائية في المانيا من مجرد السرقة من أجل النحاس، إلى التخريب المتعمد، حيث تكافح محطات شحن السيارات الكهربائية في ألمانيا عصابات سرقة النحاس، إذ وصل معدل تلك الجرائم إلى 70 محطة يوميًا.

وفي الولايات المتحدة شهدت شبكة شحن شركة "إلكتريفاي أميركا" 93 حادثة سرقة منذ يوليو 2024، ووصفت شركة إي في غو مدينة سياتل بأنها الأكثر تضررا من سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية في أميركا.

وفي كندا سجلت شركة مدينة إدمونتون 168 حادثة سرقة للنحاس في 7 محطات لشحن السيارات الكهربائية، وقدرت القيمة الإجمالية لخسائر تلك الحوادث بـ20 ألف دولار كندي (14.3 ألف دولار أميركي).

الدنمارك سجلت 141 حادثة سرقة لوصلات شحن تحتوي على النحاس داخل محطات شحن السيارات الكهربائية، وعلى نحو خاص يستهدف السارقون المحطات في المناطق النائية والبعيدة عن الرقابة.

تتراوح تكلفة الإصلاح بين 15 و20 ألف كرونة دنماركية (2.3-3.1 ألف دولار) في الدنمارك، وتصل إلى 30 ألف جنيه إسترليني (40 ألف دولار) في المملكة المتحدة.