عطلت حركة المرور.. سقوط شجرة ضخمة يثير الذعر في الكيت كات

شهدت منطقة الكيت كات سقوط شجرة ضخمة، في واقعة وثقها مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حالة من الفزع بين المارة والعاملين بالمكان.



سقوط شجرة ضخمة في الكيت كات

وأظهر الفيديو لحظة سقوط الشجرة بشكل مفاجئ دون مقدمات، ما أدى إلى تعطّل مؤقت في حركة المرور أمام أحد البنوك، وتضرر سيارة كانت متوقفة بالقرب من الموقع.

وبحسب روايات شهود العيان، فإن الشجرة كانت قديمة، ويُرجَّح أن ضعف جذورها أو تأثرها بالأحوال الجوية الأخيرة كان وراء سقوطها المفاجئ.

وتقوم الجهات المختصة حاليًا بمعاينة موقع الحادث للوقوف على الأسباب الدقيقة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين والأشجار المحيطة.