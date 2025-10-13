قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التمثيل التجاري: تعزيز التعاون مع مجلس مقاطعة جيانجسو لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية الصينية إلى مصر

التمثيل التجاري
التمثيل التجاري
ولاء عبد الكريم

صرّح الوزير المفوض التجاري  د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري – بأن مقاطعة جيانجسو الصينية تُعد من أهم وأقوى المقاطعات الصناعية والاستثمارية في الصين، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 1.9 تريليون دولار أمريكي، وتُسهم الصناعات التحويلية والتكنولوجية المتقدمة فيها بنسبة كبيرة من الاقتصاد الصيني، وتُعد مركزاً رائداً في مجالات الإلكترونيات، الكيماويات، المعدات الثقيلة، المحركات، ومواد البناء.

وأضاف الشريف أن المقاطعة تستضيف أكثر من 40 منطقة صناعية وتُعد من أكبر المساهمين في الاستثمارات الصينية بالخارج، حيث تجاوزت استثماراتها الخارجية نحو 82 مليار دولار أمريكي في أكثر من 160 دولة. 

وفي ضوء أهمية المقاطعة ومكانتها الصناعية الرائدة، فقد وجه رئيس التمثيل التجاري المصري بضرورة تعزيز التعاون مع مجلس مقاطعة جيانجسو لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية الصينية إلى مصر، خاصة في القطاعات التي تستهدفها الدولة المصرية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات المغذية، والآلات والمعدات.

وفي هذا الإطار، استقبلت إدارة شئون الترويج للاستثمار وإدارة شئون آسيا بالإنابة عن السيد رئيس التمثيل التجاري المصري وفداً من المجلس المحلي لمقاطعة جيانجسو بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد قامت ادارة شئون التويج للاستثمار خلال الاجتماع بعرض تقديمي بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، واستعراض أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري الممكنة بين الجانبين، في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الصينية من زخم متزايد وتطور ملموس على مختلف الأصعدة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ومقاطعة جيانجسو، خاصة في ظل تنامي اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في مصر، إذ يستقبل التمثيل التجاري شهرياً عدداً متزايداً من الوفود الحكومية والشركات الصينية الراغبة في استكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات داخل السوق المصري.

من جانبه، صرح السيد كو تشاو – نائب مدير المجلس المحلي لمقاطعة جيانجسو – أن هذه الزيارة تُعد الأولى من نوعها إلى مصر، وتهدف إلى استكشاف السوق المصري وبحث آفاق ومجالات استثمارات صينية جديدة في ضوء ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية وموقع استراتيجي متميز في المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة التمثيل التجاري المصري لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المقاطعات الصينية الكبرى، وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية إلى مصر، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتنمية سلاسل القيمة المضافة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري التمثيل التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترشيحاتنا

بيراميدز

عودة ثلاثي بيراميدز الدولي قبل موقعة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

مصطفى محمد

خالد الغندور: الأهلي لم يتفاوض مع مصطفى محمد

الرأس الأخضر

الرأس الأخضر تفاجئ إفريقيا والعالم.. أصغر دولة تصعد إلى كأس العالم 2026

بالصور

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024
فيات تيبو موديل 2024

فيراري تكشف عن أول سيارة كهربائية خارقة "إليكتريكا"

أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية
أول سيارة كهربائية

​عناق الموت في "شاليه رأس سدر".. المشدد 25 عامًا لزوجة أنهت حياة حماتها وأحرقت جثتها بجنوب سيناء

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد