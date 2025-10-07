التمثيل التجارى يبحث مع "سان جوبان" خطة مضاعفة الصادرات



بحث الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري ، مع أحمد وفيق رئيس مجلس ادارة شركة سان جوبان مصر، مشروعات الشركة الاستثمارية الحالية في مصر وخططها لمضاعفة صادراتها من مصر الى الأسواق الافريقية لتصل الى نحو 120 مليون يورو سنوياً.

وأكد الشريف على أهمية الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة مع الدول الافريقية وعلى رأسها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وما تتيحه من مزايا في ظل الإعفاءات الجمركية المقررة.

وشدد على حرص التمثيل التجاري على توفير كافة أوجه الدعم للشركة لزيادة صادراتها للأسواق الأفريقية المستهدفة والأسواق الإقليمية والعالمية بشكل عام في ظل العمل على مضاعفة الصادرات المصرية.

ومن جانبه أشار أحمد وفيق بالدور الذي يقوم به جهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية في تذليل العقبات أمام الصادرات المصرية والنفاذ للأسواق، وخاصة قيام المكتب التجاري المصري بالجزائر في تذليل العقبات التي واجهت صادرات الشركة من مصر الى الجزائر.

كما استعرض استعرض مشروعات الشركة الحالية في مصر، وكذا خططها المستقبلية للاستثمار والتوسع في السوق المصري في مجال صناعة مواد البناء المستدامة، لافتاً إلى أن حجم استثمارات الشركة في مصر يبلغ حالياً نحو 250 مليون يورو وتبلغ قيمة صادراتها 60 مليون يورو سنوياً، ومستهدف مضاعفة الصادرات من مصر والوصول بها الى 120 مليون يورو بعد تشغيل مصنع الشركة الجديد في العين السخنة بقيمة استثمارية اضافية تبلغ نحو 200 مليون يورو.

وقد شارك في الاجتماع كل من السيد الوزير المفوض التجاري علاء البيلي مدير ادارة شئون الترويج للاستثمار، والسيد المستشار التجاري أحمد بدر بإدارة شئون الدول الأفريقية بالتمثيل التجاري، ود. شريف فهمي – الرئيس التنفيذي لشركة انجيج كونسلتنج.



