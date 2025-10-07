الإحصاء : 2.9 % ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية خلال شهر يوليو 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم الثلاثاء المــوافق 7 / 10 / 2025 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2025، وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 5.2 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2025 مقابــل 5.6 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 5.9٪.

وارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 2.9٪ حيـث بلغـت 3.7 مليـار دولار خـلال شهــر يوليو 2025 مقابــل 3.6 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: منتجات البترول بنسبة 29.3 ٪، ملابس جاهزة بنسبـة 29.1 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبه 30.7٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبـة 1.3٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 13.4% ، اسمدة بنسبـة 46.4 %، فواكه طازجة بنسبــة 11.4 ٪، البترول الخام بنسبه 49.7 % ).

فيما انخفضت قيمـة الواردات بنسبـة 2.4 ٪ حيـث بلغــت 9.0 مليار دولار خـلال شهـر يوليو 2025 مقابــــل 9.2 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفعت قيمة واردات بعض السلع وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 34.8%، الغاز الطبيعي بنسبة 43.8%، سيارات ركوب بنسبة 55.2 ٪، ذرة بنسبة 48.8%).

بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر يوليو 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا:( مواد اولية من حديد او صلب بنسبة 36.8 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 9.0 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 26.0%، قمح بنسبــة 31.1 %).