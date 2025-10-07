قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة
مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء : 2.9 % ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية خلال شهر يوليو 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم الثلاثاء المــوافق 7 / 10 / 2025 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2025، وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 5.2 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2025 مقابــل 5.6 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 5.9٪.    

وارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 2.9٪ حيـث بلغـت 3.7 مليـار دولار خـلال شهــر يوليو 2025 مقابــل 3.6 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: منتجات البترول بنسبة 29.3 ٪، ملابس جاهزة بنسبـة 29.1 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبه 30.7٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبـة 1.3٪).   

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 13.4% ، اسمدة بنسبـة 46.4 %، فواكه طازجة بنسبــة 11.4 ٪، البترول الخام بنسبه 49.7 % ).  

فيما انخفضت قيمـة الواردات بنسبـة 2.4 ٪ حيـث بلغــت 9.0 مليار دولار خـلال شهـر يوليو 2025 مقابــــل 9.2 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفعت قيمة واردات بعض السلع وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 34.8%، الغاز الطبيعي بنسبة 43.8%، سيارات ركوب بنسبة 55.2 ٪، ذرة بنسبة 48.8%).  

بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر يوليو 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا:( مواد اولية من حديد او صلب بنسبة 36.8 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 9.0 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 26.0%، قمح بنسبــة 31.1 %).

الاحصاء الصادرات الصادرات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

رمضان صبحي

25 أكتوبر أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

الزيارة

رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس استئناف القاهرة لتهنئته ببداية العام القضائي الجديد

الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة

نبراس من منابر الفكر الإسلامي.. رئيس قضايا الدولة ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

بالصور

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام
فيضانات فيتنام

فيديو

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد