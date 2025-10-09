التمثيل التجاري ينظم ملتقي للشراكة بين قطاعي المقاولات المصري والتركي

في اطار متابعة المكتب التجاري في استنبول للنتائج الهامة التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإسطنبول وما تضمنته من الاتفاق مع اتحاد المقاولون الأتراك علي تنظيم فعالية تجمع عدد متميز من شركات المقاولات المصرية والتركية لبحث تاسيس شراكات تعاون للعمل المشترك في دولة ثالثة ( الدول الأفريقية والعربية ودول اعادة الإعمار ) وكذا في المشروعات التي تطرحها مصر في اطار الشراكة بين القطاع الخاص والعام .

وفي اطار التنسيق الذي تم علي مدار الأشهر الماضية للتحضير لهذه الفعالية الهامة وذلك من جانب المكتب التجاري في إستنبول وشئون الاستثمار بالتمثيل التجاري والاتحاد التركي للمقاولون والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد وبعض البنوك المصرية وعدد من الجهات المصرية والتركية الاخري المشاركة في هذا الحدث .

فقد استضاف اتحاد المقاولون الأتراك اليوم في العاصمة التركية أنقرة وفد مصري رفيع المستوي تضمن ممثلين عن عشرة شركات مقاولات مصرية كبري بمشاركة السيد المهندس حمدي شحاته وكيل اتحاد مقاولو البناء والتشييد المصري والسيد عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة بين القطاع الخاص والعام بوزارة المالية والسيد محمد عجلان نائب رئيس المجلس التصديري للعقار والإنشاءات وممثلين عن البنك الاهلي وبنك مصر . وبحضور السيد الدكتور وائل بدوي سفير مصر في أنقرة .

وشارك من الجانب التركي رئيس واعضاء مجلس ادارة اتحاد المقاولون الأتراك وبحضور حوالي ٢٠ شركة مقاولات تركية كبري وكذا ممثلين عن بنك التصدير والاستيراد التركي ووزارة التجارة التركية . حيث تضمنت الفاعلية القاء عروض تقديمية من جانب الاتحادات والشركات والبنوك المشاركة انتهاء بتنظيم اجتماعات ثنائية وتشبيكيةB2B بين ممثلي الوفد المصري المشارك ونظرائه الأتراك لبحث فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين .

وقد أشار الوزير المفوض التجاري علي باشا رئيس المكتب التجاري في استنبول الي القدرات المتميزة التي يتمتع بها قطاعي المقاولات المصري والتركي والخبرات التراكمية المتميزة لكليهما التي تؤهلهما لتنفيذ مشروعات كبري خارج او داخل البلدين . وان هناك فرص وامكانات واسعه لتضافر الجهود وتكوين شراكات ناجحة في افريقيا والدول العربية ودول اعادة الإعمار ، كما سيفتح هذا التعاون الباب امام تصدير عدد من المنتجات المصرية والتركية السلعية المتميزة في قطاعات مواد البناء والكيماويات والصناعات المعدنية وغيرها . فضلاً عن تبادل الخبرات بين الجانبين خاصة وان التصنيف الدولي الشهير ENR لأكبر ٢٥٠ مقاول في العالم قد تضمن ٤٥ شركة تركية لعام ٢٠٢٤ .

كما اشار السيد عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة بين القطاع الخاص والعام PPP بوزارة المالية الي الفرص الكبيرة المتاحة امام المقاولين الأتراك للمشاركة في المشروعات التي تعلن عنها الوحدة بشكل دوري موضحاً قيام احدي الشركات التركية مؤخراً بالتقدم لاحد مشاريع PPP في مصر في مجال معالجة المياه water treatment وان هذه بادرة هامة داعياً المزيد من المقاولين الأتراك للتقدم للمشاركة في المشروعات الجاري طرحها .

كما اشار رئيس اتحاد المقاولات التركي الي ان اجمالي المشروعات التراكمية التي نفذتها شركات المقاولات التركية خارج تركيا بلغ ١٣ الف مشروع باستثمارات تقدر قيمتها بنصف تريليون دولار وانه في الوقت الراهن تستقطب القارة الأفريقية ثلث مشروعات قطاع المقاولات التركي الخارجية مؤكداً علي استعداد القطاع التركي للتعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة في القارة الأفريقية مع نظيره المصري .

وقد أكد السيد وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري دكتور عبدالعزيز الشريف علي الاهمية الكبري في هذا التوقيت الاستثنائي لتعزيز الشراكات الناجحة القائمة علي المنفعه المشتركة وذلك بين قطاعي المقاولات المصري ونظيره التركي باعتباره نموذجا ومثالاً مهماً لتعزيز تجارة الخدمات بين البلدين الي جانب التجارة السلعية التي تحقق معدلات اداء مرتفعة حيث بلغ حجم التجارة السلعية بين مصر وتركيا مايقرب من عشرة مليار دولار .