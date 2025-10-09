قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
ريهام قدري

لفتت نوف القمصاني، زوجة الفنان محمود العسيلي، الأنظار خلال رحلتهما الأخيرة في إيطاليا، حيث شاركت مجموعة من الصور التي حصدت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


في إحدى الإطلالات، ظهرت نوف بإطلالات صيفية أنيقة  منها على علي، مرتدية "كاش مايوه" أبيض بأكمام منفوخة فوق مايوه زهري، نسقته مع إطلالة طبيعية وتسريحة شعر منسدلة، ما منحها مظهراً أنثوياً ناعماً يتناسب مع أجواء البحر والساحل الإيطالي الخلاب.

كما تعتمد نوف علي الملابس الكاجوال الجذابة وارتدت شورت وتيشيرت ابيض 


أما في إطلالة أخرى أكثر فخامة، تألقت القمصاني بفستان أسود أنيق بقصّة الكتف الواحد وشق جانبي طويل، أظهر رشاقتها وجمالها اللافت، وأكملت الإطلالة بمجوهرات بسيطة وتسريحة شعر مستقيمة ومكياج جريء باللون الأحمر، أثناء ظهورها مع العسيلي في أحد المطاعم المطلة على مدينة روما.


وانهالت التعليقات من المتابعين بين من أشاد بأناقتها العصرية وذوقها الرفيع، ومن رأى أن إطلالاتها الجريئة تجاوزت الحدود المعتادة. ومع ذلك، أجمع كثيرون على انسجام الثنائي وحضورهما اللافت في الصور التي تعكس لحظات رومانسية مميزة.
يُذكر أن الثنائي يحرص دائماً على مشاركة جمهورهما بلقطات من رحلاتهما المختلفة، حيث أصبحت نوف القمصاني من أبرز زوجات المشاهير اللواتي يخطفن الأنظار بأناقتها وسحرها في كل ظهور.

محمود العسيلي محمود العسيلي وزوجته العسيلي وزوجته

