بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

لفتت نوف القمصاني، زوجة الفنان محمود العسيلي، الأنظار خلال رحلتهما الأخيرة في إيطاليا، حيث شاركت مجموعة من الصور التي حصدت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



في إحدى الإطلالات، ظهرت نوف بإطلالات صيفية أنيقة منها على علي، مرتدية "كاش مايوه" أبيض بأكمام منفوخة فوق مايوه زهري، نسقته مع إطلالة طبيعية وتسريحة شعر منسدلة، ما منحها مظهراً أنثوياً ناعماً يتناسب مع أجواء البحر والساحل الإيطالي الخلاب.

كما تعتمد نوف علي الملابس الكاجوال الجذابة وارتدت شورت وتيشيرت ابيض



أما في إطلالة أخرى أكثر فخامة، تألقت القمصاني بفستان أسود أنيق بقصّة الكتف الواحد وشق جانبي طويل، أظهر رشاقتها وجمالها اللافت، وأكملت الإطلالة بمجوهرات بسيطة وتسريحة شعر مستقيمة ومكياج جريء باللون الأحمر، أثناء ظهورها مع العسيلي في أحد المطاعم المطلة على مدينة روما.



وانهالت التعليقات من المتابعين بين من أشاد بأناقتها العصرية وذوقها الرفيع، ومن رأى أن إطلالاتها الجريئة تجاوزت الحدود المعتادة. ومع ذلك، أجمع كثيرون على انسجام الثنائي وحضورهما اللافت في الصور التي تعكس لحظات رومانسية مميزة.

يُذكر أن الثنائي يحرص دائماً على مشاركة جمهورهما بلقطات من رحلاتهما المختلفة، حيث أصبحت نوف القمصاني من أبرز زوجات المشاهير اللواتي يخطفن الأنظار بأناقتها وسحرها في كل ظهور.