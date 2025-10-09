قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى الشمال
وزير الخارجية الإيطالي: مستعدون للقيام بدورنا لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة
محمد ثروت: أرحب بتقديم ديو مع ويجز أو توليت.. وأسمع كل الألوان الفنية|فيديو
إعلام عبري : وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ عند الـ 12 ظهراً
أمطار بعدة محافظات.. واحذروا الأمواج بشواطئ هذه المدن| الطقس اليوم
الجماهير يحتشدون في ساحة الرهائن بإسرائيل للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار بغزة
10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور
جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن
أسعار الذهب اليوم الخميس 9-10-2025
نهاية عامين من القتل والإبادة.. فرحة حذرة في غزة بعد إعلان الاتفاق
ترامب: وقف حرب غزة تحول محوري في مسار السلام بالشرق الأوسط
حكم إعطاء زوج الابنة من زكاة المال لتعثره ماديا.. الإفتاء توضح
أخبار البلد

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 .. تستعد المديريات والإدارات التعليمية والمدارس لإعلانه رسميا لطلاب جميع الصفوف والمراحل الدراسية قريباً

ومن جانبها قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 في جميع محافظات الجمهورية من 26 أكتوبر 2025 حتى 30 أكتوبر 2025

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لن تتولى وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بشكل مركزي موحد على مستوى الجمهورية ، مشيرةً إلى أن جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 تتولى وضعه وإعلانه المديريات والإدارات التعليمية والمدارس  مع الإلتزام بالموعد الرسمي المحدد له .

ويتم إعداد أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2025 من قِبل موجهي المواد لضمان العدالة وتوحيد مستوى التقييم.

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الالتزام بتطبيق التقييمات وأعمال السنة بجميع المدارس ، بما يضمن انضباط العملية التعليمية وتحقيق الجودة التعليمية.

امتحانات شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي في مادة العلوم

من جانبها ، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى امتحانات شهر أكتوبر 2025 للفصل الدراسى الأول للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى في مادة العلوم مؤكدة ما يلي :

  • محتوى شهر أكتوبر الجارى للصف الرابع الابتدائى: الوحدة الأولى " الأنظمة الحية ـ المفهوم الأول ـ التكيف والبقاء "ـ من أبدا حتى نهاية المفهوم  ـ الأنشطة من 1 :13" ـ الوحدة الأولى : الأنظمة الحية ـ المفهوم الثانى ـ كيف تعم لالحواس ـ الدرس الأول ـ حتى نهاية المفهوم ـ الأنشطة من 1 ـ 10.


 

  •  الصف الخامس الابتدائى الوحدة الأولى: العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية ـ المفهوم الأول ـ احتياجات النبات ـ من ابدأ ـ حتى نهاية المفهوم ـ الأنشطة من 1 ـ 12ـ الوحدة الأولى العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية ، المفهوم الثانى ـ انتقال الطاقة في النظام البيئي ـ الدرس الأول حتى نهاية المفهوم ـ الأنشطة من 1 ـ 11

     
  • الصف السادس الابتدائى :الوحدة الأولى: ما النظام؟ المفهوم الأول ( الخلية كنظام من ابدا - حتى نهاية المفهوم ـ الأنشطة من 1: 13 ـ الوحدة الأولى 
    المفهوم الثاني ( الجسم كنظام ) ـ الدرس الأول حتى أول الرابع الانشطة من ١ : ٨


وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواصفات الورقة الامتحانية في امتحانات شهر أكتوبر 2025 مؤكدةً أنها تتضمن 6 جزئيات بواقع أ  ـ ب" منهم 3 أسئلة موضوعى و7 مقالى درجة السؤال 10

مواصفات امتحانات شهر أكتوبر 2025 لمادة العلوم للمرحلة الثانوية

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات شهر أكتوبر 2025 لمادة العلوم للمرحلة الثانوية “الصفين الأول والثاني الثانوي” ، موضحة ما يلي :

  •  عدد أسئلة الورقة الامتحانية 15 أسئلة اجبارية مقسمة كالتالي «الأسئلة الموضوعية وتشمل الاختيار من متعدد فقط 12 لكل سؤال درجة
  •  الأسئلة المقالية : 3 أسئلة لكل سؤال درجة وتشمل ( الشرح ، الوصف، التفسير ، اذكر السبب ، ماذا يحدث لو - مسألة).
  • زمن الإجابة على الورقة الامتحانية : 50 دقيقة شاملة وقت المراجعة.
  •  يجب أن تغطى الامتحانات الشهرية جميع مخرجات التعلم طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة «توزيع المنهج».
  •  لا تتضمن الورقة الإمتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان « مزيد من المعرفة».





جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 امتحانات شهر اكتوبر 2025 جدول امتحانات شهر اكتوبر امتحانات شهر اكتوبر المدارس

