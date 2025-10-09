قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك
هل يجوز أداء الصلاة قبل دخول وقتها بدقائق قليلة.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

شددت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي على أن أداء الصلاة قبل دخول وقتها الشرعي لا يصح شرعًا، وجاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المتابعين الذي تساءل: "هل يجوز أن أصلي قبل الوقت في المنزل قبل الذهاب للدراسة لأني لا أستطيع الصلاة خارج البيت؟"

وأكدت أمانة الفتوى أن الصلاة لا تُقبل قبل الأذان، وأن من صلى مثلًا قبل أذان الفجر فصلاته باطلة، مشيرة إلى أن العمل أو الدراسة أو حتى السفر لا تُعد مبررًا لتقديم الصلاة على وقتها الذي حدده الشرع، لأن الله تعالى جعل للصلاة أوقاتًا محددة لا يجوز تجاوزها.

وأضافت الفتوى أنه في حال اضطرار الشخص إلى ركوب وسيلة نقل قبل دخول وقت الصلاة، فعليه أن يؤدي الصلاة فور دخول وقتها، فإن تمكن من النزول للصلاة فليفعل، وإن لم يستطع فليصلِّ في القطار أو وسيلة النقل قائمًا مستقبل القبلة إن أمكن، وإن لم يقدر فليجلس ويصلي حسب استطاعته، ثم يعيد تلك الصلاة بعد عودته، موضحة أن مثل هذه الأعذار نادرة، وغالبًا يمكن إيجاد مكان لأداء الصلاة ولو بطلب بسيط من المحيطين.

وبيّنت دار الإفتاء أن من صلى جالسًا في السيارة أو الأتوبيس دون عذر قوي فعليه أيضًا إعادة الصلاة بعد الوصول، ونفس الحكم ينطبق على المرأة التي تصلي في وسائل المواصلات، إذ ينبغي عليها إعادة الصلاة بعد الوصول إلى وجهتها، وهو أمر يغفل عنه كثير من النساء.

هل يجوز جمع الصلوات الخمس ففي ووقت وواحد

وفي سياق متصل، نفت دار الإفتاء جواز جمع الصلوات الخمس في وقت واحد، مؤكدة أن ذلك مخالف لإجماع العلماء، لقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» [النساء: 103]، موضحة أنه لا يجوز الجمع إلا في السفر فقط، ويكون الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، أما صلاة الفجر فلا تُجمع مع غيرها.

هل الإجهاد يجيز جمع الصلوات

وفيما يخص حالات الإجهاد الشديد، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يمكن الجمع بين الصلوات من غير قصر عند الحاجة القصوى فقط، شرط ألا يتخذ المسلم ذلك عادة دائمة.
كما أضاف الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى، أنه لا يجوز الجمع من أجل النوم إلا في حالة وجود مشقة حقيقية تمنع أداء الصلاة في وقتها، مثل وجود الشخص في وسيلة مواصلات لا يمكن النزول منها، مؤكدًا أن الجمع للضرورة فقط وليس تهاونًا.

دار الإفتاء الصلاة جمع الصلوات وقت الأذان

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

