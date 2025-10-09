قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية

عبد الرحمن محمد

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" يقول صاحبه: "هل العطر على الملابس يؤثر في صحة الصلاة؟"

وأجابت دار الإفتاء خلال بثها المباشر عبر الصفحة الرسمية، موضحة أن تعطر الرجل قبل الصلاة جائز بل ومستحب، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: "خذوا زينتكم عند كل مسجد"، مشيرة إلى أن الزينة تشمل نظافة الثياب وجمالها والعطر أيضًا.

وأضافت الدار أنه بالنسبة للنساء، فلا يُستحب التعطر عند الصلاة أو الصلاة بملابس معطّرة، إلا إذا كانت قد تعطرت بذلك قبل وقت الصلاة بمدة، دون قصد التزين أثناءها.

وأكدت الإفتاء في ختام ردها أنه يُفضل للمرأة تخصيص ملابس للصلاة، لأنها تقف بين يدي الله عز وجل، فينبغي أن تكون بثياب طاهرة ومناسبة لعبادة عظيمة مثل الصلاة.

كيف تجلب الخشوع في الصلاة 

ومن أهم أسباب الخشوع هو الابتعاد عن المشتتات أثناء الصلاة كما أن مجمع البحوث الإسلامية حدد عددا من الأنور التي يجب على كل مصلٍ أن يحرص عليها في الصلاة ومنها:

  • حسن الاستعداد للصلاة: يشمل التبكير للصلاة، إحسان الوضوء، والسواك، والاستعداد النفسي والبدني للصلاة.
  • الحرص على أداء الصلاة في وقتها: لا يحرص على أداء الصلاة في وقتها إلا المتقين الذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة
  • اختيار مكان مناسب لأداء الصلاة 
  • استحضار عظمة الله: تذكر دائما أنك واقف بين يدي الله 
  • تدبر معاني الآيات والأذكار: فهم معنى الآيات والأذكار التي تقرأها والتفاعل معها والتفكر فيها هو مفتاح الخشوع
  • الطمأنينة والسكون في الصلاة

 

 

 

 

 

