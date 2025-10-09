حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" يقول صاحبه: "هل العطر على الملابس يؤثر في صحة الصلاة؟"

وأجابت دار الإفتاء خلال بثها المباشر عبر الصفحة الرسمية، موضحة أن تعطر الرجل قبل الصلاة جائز بل ومستحب، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: "خذوا زينتكم عند كل مسجد"، مشيرة إلى أن الزينة تشمل نظافة الثياب وجمالها والعطر أيضًا.

وأضافت الدار أنه بالنسبة للنساء، فلا يُستحب التعطر عند الصلاة أو الصلاة بملابس معطّرة، إلا إذا كانت قد تعطرت بذلك قبل وقت الصلاة بمدة، دون قصد التزين أثناءها.

وأكدت الإفتاء في ختام ردها أنه يُفضل للمرأة تخصيص ملابس للصلاة، لأنها تقف بين يدي الله عز وجل، فينبغي أن تكون بثياب طاهرة ومناسبة لعبادة عظيمة مثل الصلاة.

كيف تجلب الخشوع في الصلاة

ومن أهم أسباب الخشوع هو الابتعاد عن المشتتات أثناء الصلاة كما أن مجمع البحوث الإسلامية حدد عددا من الأنور التي يجب على كل مصلٍ أن يحرص عليها في الصلاة ومنها: