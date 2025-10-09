قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى الشمال
وزير الخارجية الإيطالي: مستعدون للقيام بدورنا لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة
محمد ثروت: أرحب بتقديم ديو مع ويجز أو توليت.. وأسمع كل الألوان الفنية|فيديو
إعلام عبري : وقف النار في غزة يدخل حيز التنفيذ عند الـ 12 ظهراً
أمطار بعدة محافظات.. واحذروا الأمواج بشواطئ هذه المدن| الطقس اليوم
الجماهير يحتشدون في ساحة الرهائن بإسرائيل للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار بغزة
10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور
جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن
أسعار الذهب اليوم الخميس 9-10-2025
نهاية عامين من القتل والإبادة.. فرحة حذرة في غزة بعد إعلان الاتفاق
ترامب: وقف حرب غزة تحول محوري في مسار السلام بالشرق الأوسط
حكم إعطاء زوج الابنة من زكاة المال لتعثره ماديا.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء توضح حكم من سلم ناسيًا بعد التشهد الأول أثناء الصلاة

سجود السهو
سجود السهو
عبد الرحمن محمد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" سؤال من أحد المتابعين يقول فيه: "سلَّمت ناسيًا بعد التشهد الأول، فهل أُكمل الصلاة بعد ذلك أم يجب عليَّ إعادتها من البداية؟"

وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية، موضحًا أن من سلَّم ناسيًا بعد التشهد الأول فعليه أن يُكمل صلاته بشكل طبيعي، بشرط ألا يكون قد تحدث كثيرًا أو مكث وقتًا طويلًا بعد التسليم.

وأشار الشيخ شلبي إلى أنه بعد الانتهاء من أداء الركعة الثالثة والرابعة، يقوم المصلِّي بـ سجود السهو قبل التسليم، مؤكدًا أن هذا السجود يجبر أي خللٍ أو نقصٍ في الصلاة بسبب السهو أو الخطأ غير المقصود.

كما شدد على أن سجود السهو من السنن المؤكدة في الصلاة، شرعه النبي ﷺ رحمةً بالمصلين وتيسيرًا عليهم، حتى لا تكون أخطاء النسيان سببًا في بطلان الصلاة، ما دام المصلي أتم أركانها ولم يُطل الفصل بين التسليم واستكمال الصلاة.

مواضع رفع اليدين في الصلاة

ولمعرف حالات رفع اليدين في الصلاة قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن مواضع رفع اليدين في الصلاة، يمكن حصرها على النحو التالي: 

  • أولا: عند دخول الإنسان الصلاة "أثناء تكبيرة الإحرام"، ويرفع يديه عند قوله "الله أكبر.
  • ثانيا: من مواضع رفع اليدين في الصلاة عند الركوع بعد قراءة الفاتحة وسورة قصيرة أو الفاتحة فقط في الركعتين الثالثة والرابعة.
  • الثالث: عند الاعتدال من بعد قول "سمع الله لمن حمده". 
  • الرابع: عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة.
دار الإفتاء التشهد الأول حكم الصلاة الشيخ محمود شلبي السهو في الصلاة فتاوى الصلاة مواضع رفع اليدين في الصلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ المنتخب بالتأهل لمونديال 2026: الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم

وزارة الأوقاف

بعنوان "صحح مفاهيمك".. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة 10 أكتوبر

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يشارك في احتفالية مئوية "علوم القاهرة" وذكرى انتصار أكتوبر

بالصور

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

حساسية ومشاكل في الهضم.. فوائد وأضرار لـ الجوافة لا تعلمها

الجوافة
الجوافة
الجوافة

قشور الرمان علاج فعال لـ 7 أمراض.. تعرف عليها

قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض
قشور الرمان علاجا فعالا لـ 7 أمراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد