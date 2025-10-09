الإفتاء توضح حكم من سلم ناسيًا بعد التشهد الأول أثناء الصلاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" سؤال من أحد المتابعين يقول فيه: "سلَّمت ناسيًا بعد التشهد الأول، فهل أُكمل الصلاة بعد ذلك أم يجب عليَّ إعادتها من البداية؟"

وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية، موضحًا أن من سلَّم ناسيًا بعد التشهد الأول فعليه أن يُكمل صلاته بشكل طبيعي، بشرط ألا يكون قد تحدث كثيرًا أو مكث وقتًا طويلًا بعد التسليم.

وأشار الشيخ شلبي إلى أنه بعد الانتهاء من أداء الركعة الثالثة والرابعة، يقوم المصلِّي بـ سجود السهو قبل التسليم، مؤكدًا أن هذا السجود يجبر أي خللٍ أو نقصٍ في الصلاة بسبب السهو أو الخطأ غير المقصود.

كما شدد على أن سجود السهو من السنن المؤكدة في الصلاة، شرعه النبي ﷺ رحمةً بالمصلين وتيسيرًا عليهم، حتى لا تكون أخطاء النسيان سببًا في بطلان الصلاة، ما دام المصلي أتم أركانها ولم يُطل الفصل بين التسليم واستكمال الصلاة.

مواضع رفع اليدين في الصلاة

ولمعرف حالات رفع اليدين في الصلاة قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن مواضع رفع اليدين في الصلاة، يمكن حصرها على النحو التالي: