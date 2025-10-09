قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟
مسئول أمريكي: الحرب في قطاع غزة انتهت فعليًا
على طريقة السادات.. نتنياهو يدعو ترامب لخطاب في الكنيست الإسرائيلي
أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال
خطأ شائع في العقيقة يضيع ثوابها.. اعرف ضوابطها وشروطها
سفير باكستان بالقاهرة: نسعى لتعميق الشراكة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين
بعد اتفاق وقف حرب غزة.. مصدر إسرائيلي يكشف موعد إطلاق حماس للرهائن
طالبت ترامب بضمانات.. حماس تشكر مصر وقطر وتركيا بعد اتفاق وقف حرب غزة
أول إنجاز ملموس بخطة ترامب.. إسرائيل تسحب قواتها وحماس تفرج عن جميع الأسرى
رغم إعلان ترامب عن اتفاق سلام.. انفـجار عنـيف يهز قطاع غـزة
نتنياهو: الحكومة تجتمع للموافقة على اتفاق السلام وإعادة الرهائن
نتنياهو: يومٌ عظيمٌ لإسرائيل.. تعزيز السلام مع جيراننا وتحرير رهائننا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطأ شائع في العقيقة يضيع ثوابها.. اعرف ضوابطها وشروطها

العقيقة
العقيقة
إيمان طلعت

العقيقة تُعد من السنن المؤكدة التي حث عليها الإسلام، وهي تعبير عن الشكر لله على نعمة المولود.

لكن ماذا لو اختار أحدهم أن يعق بعجل صغير بدلاً من الشاة؟ هذا السؤال تطرحه إحدى السيدات التي قالت إن زوجها نحر عجلًا صغيرًا لمولودتهما الأولى، ثم فعل الشيء ذاته عند ولادة ابنهما. فهل هذا جائز شرعًا؟

أوضح الشيخ أبو بكر الشافعي، أحد علماء الأزهر والأوقاف، أن العجل الصغير لا يصلح عقيقة وهو خطأشائع ، لأن شروط العقيقة مشابهة لشروط الأضحية.

يجب أن يكون العجل قد أتم سنتين من العمر إذا كان من البقر أو الجاموس، أو سنة إذا كان من الماعز أو الغنم.

وأضاف أن السنة في العقيقة تنص على ذبح شاتين للولد وشاة واحدة للبنت، ولكن يجوز الاكتفاء بشاة واحدة للولد إذا لم تسمح الظروف.

كما أشار الشيخ الشافعي إلى أن توزيع العقيقة يمكن أن يكون نيئًا أو مطبوخًا، وكلاهما جائز شرعًا، مع جواز دعوة الناس إلى تناولها.

حكم نحر العجل كعقيقة عن جميع الأبناء

من جانبه، صرح الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، بأنه يجوز نحر عجل كعقيقة عن أكثر من شخص، حيث يكفي العجل أو الجمل عن سبعة أشخاص، باعتبار حكم العقيقة مشابهًا للأضحية. وأكد أن الشخص إذا كان قادرًا على أداء العقيقة عن نفسه أو أبنائه فليحرص على ذلك، لأنها ليست مرتبطة بزمن معين، مستشهدًا بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي عق عن نفسه.

شروط نخر البقرة في العقيقة

الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أشار إلى أن السنة الثابتة عن النبي في العقيقة هي ذبح شاتين عن الغلام وشاة واحدة عن الجارية.

لكنه أوضح أنه يجوز استبدال الشاة ببقرة، بشرط أن تكون البقرة مُسنة، أي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، أو أن يكون وزنها لا يقل عن 350 كيلوجرامًا.

وأضاف أن الغاية من هذه الشروط هي وفرة اللحم، التي تعد المقصد الشرعي من العقيقة، فإذا توفرت الكمية المطلوبة من اللحم، فإنها تُحقق الغرض الشرعي حتى لو لم تكن البقرة بالسن المطلوبة.

خلاصة الحكم

العقيقة ليست مجرد نحر، بل هي عبادة شرعية لها ضوابطها وأحكامها. يُفضل اتباع السنة النبوية بالالتزام بالشاة، ولكن يمكن استخدام العجل أو البقرة بشرط استيفاء الشروط الشرعية المتعلقة بالعمر والوزن. وفي النهاية، الغاية من العقيقة هي التقرب إلى الله، والشكر له، وتقديم الطعام للفقراء والمحتاجين.

العقيقة حكم نحر العجل كعقيقة عن جميع الأبناء شروط نخر البقرة في العقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

المرشح ضحية الاعتداء بالغربية

قطّعوا له هدومه | أحمد عبدربه: تعرّضت للضرب أمام محكمة طنطا لمنعي من الحصول على رقم 1 بالكشف

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

ذهب

سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

محمد سعد

كأس العالم جالنا في تاكسي.. محمد سعد يحتفل بتأهل مصر للمونديال

منتخب مصر

بيتتقد الاتحاد بلاش.. خالد بيومي ينتقد المسئولين عن الرياضة بسبب تواجدهم في المغرب

حسام حسن

ده مكاننا الطبيعي.. سمير كمونة يعلق على تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم

بالصور

درة تخطف الأنظار بإطلالات ملفتة في رحلتها بفرنسا

درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا

تارا عماد تخطف الأنظار بالأبيض فى أسبوع الموضة بباريس

تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى

تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد