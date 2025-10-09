هل يجوز تأجيل الصلاة بسبب عدم الاغتسال من الجنابة؟.. مجدي عاشور يجيب

أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أنه لا أصل شرعي لما يردده بعض الناس من أن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها أو أنها تلعنه حتى يغتسل أو أن تحت كل شعرة منه شيطان، مشددًا على أن هذه الأقوال باطلة ولا يجوز نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال.

وأوضح عاشور في فتوى له أن على المسلم أن يبادر إلى الطهارة من الجنابة متى استطاع إلى ذلك سبيلًا، لما في ذلك من طهارة ظاهرة وباطنة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الجنب لا يكون آثمًا بمجرد تأخير الغسل إلا إذا أدى ذلك إلى تأخير أداء الصلاة عن وقتها، ففي هذه الحالة يأثم المسلم لتفريطه في فريضة الصلاة، لا لتأخيره الغسل نفسه.

وأشار عاشور إلى أنه يُستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع أو تناول الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حاجاته اليومية، مؤكدًا أن الوضوء في تلك الأحوال سنة مستحبة حتى يكون المسلم على طهارة ما استطاع.

وفي السياق ذاته، قال الشيخ خالد الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن تأخير الغسل من الجنابة ليوم أو يومين أمر محرم شرعًا، لأن الجنب لا يمكنه أداء الصلاة إلا بعد الطهارة، مضيفًا أن من يؤخر الصلاة بسبب تأخير الغسل يرتكب كبيرة من الكبائر.

وأضاف الجندي في إجابته على سؤال وُجه إليه حول حكم تأخير الصلاة بسبب الجنابة، أن ترك الاغتسال فترة قصيرة لا شيء فيه إن لم يؤدِّ إلى ضياع الصلاة، أما تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها فهو ذنب عظيم وبعض العلماء عدّوه من الكبائر بل من صور الكفر العملي، مستشهدًا بقول الله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}.

وأكد أن من أجنب وجب عليه أن يسارع إلى الغسل ليؤدي الصلاة في وقتها، فإذا تعمد التأخير رغم قدرته فهو آثم، ويجب عليه التوبة والاستغفار من هذا الفعل والتزام الطهارة في كل الأوقات، فالنظافة من الإيمان والطهارة شرط لصحة العبادات.

كيفية الغسل من الجنابة

بيّنت دار الإفتاء أن الغسل من الجنابة على وجهه الكامل يتضمن أداء الواجبات والسنن معًا، وفقًا لما ورد عن النبي ﷺ. وتتم خطوات الغسل الكامل على النحو الآتي:

النية: أن ينوي المسلم رفع الحدث الأكبر والتطهر منه. التسمية: فيقول «بسم الله الرحمن الرحيم». غسل الكفين ثلاث مرات لأنهما أداة غرف الماء. غسل الفرج باليد اليسرى للتخلص من الأذى المتعلق بالجنابة. تنظيف اليد اليسرى جيدًا بالماء أو الصابون بعد غسل الفرج. الوضوء الكامل مثل وضوء الصلاة، وهو يكفي عن إعادة الوضوء بعد الغسل ما لم يُمس الفرج بعده. غسل القدمين، وقد ورد في السنة غسلها مع الوضوء أو تأخيره إلى نهاية الغسل، وكلاهما جائز. تخليل الشعر وإيصال الماء إلى أصوله، خاصة إن كان كثيفًا. صب الماء على الرأس ثلاث مرات بعد تخليل الشعر. تعميم الماء على سائر الجسد مع الدلك الخفيف، مبتدئًا بالجانب الأيمن ثم الأيسر.

وأكد العلماء أن المقصود بالغسل هو تعميم الماء على جميع البدن بنية رفع الجنابة، وأن الالتزام بسنن النبي ﷺ في الغسل فيه أجر كبير وطهارة تامة تليق بعبادة المسلم وصلاته.



