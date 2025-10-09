أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟

ذكرت مراسلة شبكة CNN كايتلان كولينز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمضى مساء اليوم داخل مكتب البيت الأبيض البيضاوي يجري اتصالات هاتفية مكثّفة، منذ مغادرته قاعة الطعام الرسمية، حيث أعلن في وقت سابق أن اتفاق غزة بات قريباً جداً، بحسب ما أفاد به مسؤول في البيت الأبيض.

وأضاف المصدر أن ترامب أجرى مكالمة قبل نحو ساعة مع كلٍّ من ستيف ويتكوف وجارد كوشنر، جرى خلالها مراجعة منشوره على منصة "تروث سوشيال" قبل أن يقوم بنشره رسمياً.

وأشار المسؤول إلى أن المكالمة استمرت لفترة طويلة نسبياً، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مضمون الحديث، في وقت تؤكد فيه مصادر أمريكية أن الرئيس ترامب يتابع عن كثب التطورات النهائية لاتفاق غزة ويشرف شخصياً على الاتصالات الدبلوماسية الجارية بين الأطراف المعنية.