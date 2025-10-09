الخارجية التشيكية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

رحبت وزارة الخارجية التشيكية باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

وأفادت الوزارة- في بيان نقله راديو براغ الدولي اليوم الخميس- بأن التشيك تؤكد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى، ووقف إطلاق نار بشكل دائم.

وبعد يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أسفرت مفاوضات "غير مباشرة" استضافتها مصر، عن التوصل لاتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من إطار مكون من 20 بندا، اقترحه ترامب، لإحلال السلام في قطاع غزة.

ورحبت العديد من دول العالم بإعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار؛ تمهيدا لإنهاء الحرب التي أودت بحياة أكثر من 67 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023.

