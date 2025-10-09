ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025

يشهد عام 2025 ظاهرة فلكية جديدة لم يعتد الناس عليها، وهي تكرار الشهر العربي ذاته في السنة الميلادية، حيث إن شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025، وسوف يحلّ علينا شهر رجب مرة أخرى في ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن جاء للمرة الأولى وكان يوافق في الشهور الميلادية يناير الماضي.

لماذا يتكرر شهر رجب للمرة الثانية عام 2025؟

ويعد شهر رجب الذي يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025 أمرًا ليس بالغريب لأن الشهور العربية تعتد على التقويم القمري، والذي يستند على رؤية الهلال وهو ما قد يصادف أن يأتي الشهر العربي أقل في عدد الأيام من نظيره الميلادي.

وترتيب شهر رجب بين الشهور العربية هو الشهر السابع في التقويم الهجري، ووفقا للحسابات الفلكية فإن هلال شهر رجب سوف يولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 45 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من جمادى الآخرة 1447 هجرياً الموافق 20-12-2025 وهو(يوم الرؤية).

موعد شهر رجب 1447 هـ

وتتوقع الحسابات الفلكية أن تكون غرة شهر رجب 1447 هـ فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ولكن قد تشهد بعض العواصم والمدن العربية اختلافات طفيفة في مدة رؤية الهلال، وربما في توقيت غروبه بناء على ظروف الرصد الجوي والموقع الجغرافي.

وتعتبر مثل هذه الظواهر تذكيرًا بأهمية دقة الرصد الفلكي في تحديد بدايات الأشهر الهجرية، خاصةً في ظل اختلاف المعايير بين الرؤية الشرعية والحساب الفلكي.

دعاء استقبال شهر رجب

ورد عدد من الأدعية المأثورة خاصة في شهر رجب، حيث إن شهر رجب له فضل كبير، ومن الأدعية التي يستحب الدعاء بها في شهر رجب ما يلي:

1- «اللهمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَ الْقِيامِ، وَ حِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَ لا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ».

2- «اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تاخذني على غرة، ولا على غفله، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة».

3- «يا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ ، وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ ، يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تُحَنُّنًا مِنْهُ وَ رَحْمَةً ، أَعْطِنِي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا ، وَ جَمِيعَ خَيْرِ الْآخِرَةِ ، وَ اصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَ شَرِّ الْآخِرَةِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ ، وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ».

4 -«اللهُمّ إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ، وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ».

5- «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ».