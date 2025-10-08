قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
مكتب نتنياهو ينفي: إسرائيل حددت فحوى المحادثة مع قطر دون تدخل أمريكي
مغامرة إفريقية.. موعد أول مباراة للدنماركي سوروب مع الأهلي
أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد سقوط الامطار
موعد سقوط الامطار
رشا عوني

يترقب الجمع موعد سقوط الأمطار مع اقتراب فصل الشتاء خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تشهد حالة الطقس تغييرات في الأجواء منها انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة خلال الليل، مع فرص كبيرة لسقوط الأمطار خلال هذه الفترة.

الأرصاد تعلن فرص سقوط الأمطار

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق، وذلك على فترات متقطعة خلال.

سر سقوط أمطار في ظل ارتفاع درجات الحرارة.. قد نلاحظ البرق والرعد - الوطن
موعد سقوط الامطار

منخفض جوي اليوم

وتوقعت خرائط الطقس اليوم التأثر بـ منخفض جوى حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.
 

أماكن سقوط الأمطار

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى  طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة ليلاً

متوقع أيضا فرص أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

أمطار غزيرة تجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم في بكين | سكاي نيوز عربية
موعد سقوط الامطار

انخفاض درجات الحرارة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء خريفية بامتياز، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة في قيم درجات الحرارة، تعمل على تراجع وانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية المعتادة، كما أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على تقليل الشعور درجات الحرارة وحجب أشعة الشمس.

 

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر في القاهرة  والمحافظات


القاهرة 31 21
العاصمة الادارية 32 21
6 اكتوبر 31 21
بنهــــا 31 22
دمنهور 30 22
وادى النطرون 31 21
كفر الشيخ 29 21
المنصورة 30 22
الزقازيق 31 22
شبين الكوم 30 21
طنطا 30 20
دمياط 29 22
بورسعيد 29 22
الإسماعيلية 33 18
السويس 32 20
العريش 31 18
رفح 30 17
رأس سدر 30 20
نخل 30 13
كاترين 25 12
الطور 31 23
طابا 30 22
شرم الشيخ 33 25
الاسكندرية 28 20
العلمين 28 21
مطروح 26 19
السلوم 26 18
سيوة 30 18
رأس غارب 33 18
الغردقة 32 23
سفاجا 33 25
مرسى علم 34 25
شلاتين 33 25
حلايب 31 26
أبو رماد 33 23
رأس حدربة 32 24
الفيوم 32 21
بني سويف 33 20
المنيا 34 19
أسيوط 33 18
سوهاج 35 21
قنا 35 22
الأقصر 36 22
أسوان 38 23
الوادى الجديد 34 21
أبوسمبل 37 23

حالة الطقس انخفاض درجات الحرارة موعد سقوط الامطار اماكن سقوط الامطار هيئة الارصاد الجوية

