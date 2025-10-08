أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

يترقب الجمع موعد سقوط الأمطار مع اقتراب فصل الشتاء خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تشهد حالة الطقس تغييرات في الأجواء منها انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة خلال الليل، مع فرص كبيرة لسقوط الأمطار خلال هذه الفترة.

الأرصاد تعلن فرص سقوط الأمطار

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق، وذلك على فترات متقطعة خلال.

موعد سقوط الامطار

منخفض جوي اليوم

وتوقعت خرائط الطقس اليوم التأثر بـ منخفض جوى حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.



أماكن سقوط الأمطار

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة ليلاً

متوقع أيضا فرص أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

انخفاض درجات الحرارة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء خريفية بامتياز، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة في قيم درجات الحرارة، تعمل على تراجع وانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية المعتادة، كما أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على تقليل الشعور درجات الحرارة وحجب أشعة الشمس.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر في القاهرة والمحافظات



القاهرة 31 21

العاصمة الادارية 32 21

6 اكتوبر 31 21

بنهــــا 31 22

دمنهور 30 22

وادى النطرون 31 21

كفر الشيخ 29 21

المنصورة 30 22

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 30 20

دمياط 29 22

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 33 18

السويس 32 20

العريش 31 18

رفح 30 17

رأس سدر 30 20

نخل 30 13

كاترين 25 12

الطور 31 23

طابا 30 22

شرم الشيخ 33 25

الاسكندرية 28 20

العلمين 28 21

مطروح 26 19

السلوم 26 18

سيوة 30 18

رأس غارب 33 18

الغردقة 32 23

سفاجا 33 25

مرسى علم 34 25

شلاتين 33 25

حلايب 31 26

أبو رماد 33 23

رأس حدربة 32 24

الفيوم 32 21

بني سويف 33 20

المنيا 34 19

أسيوط 33 18

سوهاج 35 21

قنا 35 22

الأقصر 36 22

أسوان 38 23

الوادى الجديد 34 21

أبوسمبل 37 23