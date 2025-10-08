استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، من اقتراب مواجهة عسكرية مع إيران، داعياً المستوطنين الإسرائيليين إلى الاستعداد والتواجد قرب الملاجئ.

وفي مقابلة مع قناة "كان" العبرية، يوم الأربعاء، قال ليبرمان إن "الجولة القادمة من الحرب مع إيران تقترب"، مشدداً على ضرورة التحصن والاستعداد لأي طارئ. وأضاف: "الحرب أصبحت على الأبواب، وعلى الجميع أن يكونوا جاهزين".

وكان ليبرمان قد نشر قبل أيام تغريدة على منصة "إكس"، حذر فيها من احتمال تنفيذ إيران لهجوم على إسرائيل خلال فترة الأعياد اليهودية، ما أثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.

ورداً على الانتقادات، أوضح اليوم أنه لم يسعَ إلى إثارة الذعر، بل أراد تسليط الضوء على ما وصفه بـ"تراخي الحكومة وأجهزتها الأمنية في التعامل مع التهديد الإيراني".

وأشار ليبرمان إلى أن "إسرائيل حققت مكاسب عسكرية واستراتيجية في الجولة السابقة مع إيران، لكنها لم تُكمل المهمة"، مؤكداً أن ترك إيران في وضع ضعيف دون حسم يمثل "خطراً أكبر".

في المقابل، انتقد مصدر أمني رفيع تصريحات ليبرمان، واصفاً إياها بـ"المنفصلة عن الواقع". وأضاف أن "ليبرمان يبدو كمن يسبح في الفضاء، بعيداً عن المعطيات الحقيقية"، متهماً إياه بمحاولة إثارة القلق العام لتحقيق مكاسب سياسية في خضم التنافس داخل المعارضة.