قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصر أكتوبر في عيون النواب.. صفحة خالدة في تاريخ الإنسانية.. ويؤكدون: إرادة المصريين لا تقهر
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
الكشف عن نظام مقايضة سري بين إيران والصين لتصدير النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكشف عن نظام مقايضة سري بين إيران والصين لتصدير النفط

الكشف عن معلومات سرية للحصول على النفط بين إيران والصين
الكشف عن معلومات سرية للحصول على النفط بين إيران والصين
محمد على

رغم العقوبات الأمريكية الصارمة على تصدير النفط الإيراني، تشتري الصين بانتظام نفط طهران كجزء من ترتيبات سرية إلى حد كبير، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين من عدة دول غربية، بما في ذلك أمريكا.

وفي ما يمكن وصفه بالنظام المماثل للمقايضة، يتم شحن النفط الإيراني إلى الصين، وفي المقابل، تقوم شركات صينية مدعومة من الدولة ببناء البنية الأساسية في إيران.

وتشير التقارير إلى أن النظام يتضمن عنصرين رئيسيين هما شركة التأمين الحكومية الصينية الكبيرة "سينوشور" وآلية تمويل مقرها الصين تسمى "تشوكسين"، وذلك وفقا لمسؤولين من خلال وثائق مالية وتقييمات استخباراتية وقنوات دبلوماسية.

وفي إطار هذا الاتفاق، تسجل شركة تسيطر عليها إيران بيع النفط إلى مشترٍ صيني تسيطر عليه شركة النفط المملوكة للدولة تشوهاي تشن رونج، حسبما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين.

في المقابل، يُودع المشتري الصيني مئات الملايين من الدولارات شهريًا لدى شركة تشوشين، وفقًا للتقرير، ثم تُسلّم تشوشين الأموال إلى مقاولين صينيين يُنفّذون أعمالًا هندسية في إيران، في مشاريع تُؤمّن سينوشور تمويلها. 

تُدير شركة التأمين سلسلة المشاريع.

وفي الوقت نفسه، يصل النفط الخام الإيراني إلى الصين عبر طريق غير مباشر لإخفاء أصوله من خلال استخدام عمليات النقل من سفينة إلى سفينة وخلط النفط من بلدان أخرى.

وتعد شركة التأمين الصينية على الصادرات والائتمان (سينوشور)،  أداة مالية للحكومة المركزية الصينية لدعم جهود بكين في مجال التنمية الدولية، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

نظام مقايضة سري لتصدير لتصدير النفط إيران والصين العقوبات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

الزمالك

الحاجه الحلوة في مباراة المحلة.. حازم إمام يتغزل في لاعب الزمالك

ترشيحاتنا

الشيخ عبدالله جهامة

عبدالله جهامة: موقف بطولية لأهالي سيناء قبل وبعد انتصار أكتوبر

صورة أرشيفية

عليا الشعب السوري: 80% بقاعدة الناجحين بالانتخابات كفاءات

البترول

باحث: قرار زيادة إنتاج البترول كان متوقعا ويتلخص في استعادة أوبك لحصتها السوقية

بالصور

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

مشروع سري يخطط لإنتاج أغلى سيارة رينج روفر في العالم

دودج
دودج
دودج

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة

فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان

فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان
فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان
فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان

فيديو

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد