قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
الكشف عن نظام مقايضة سري بين إيران والصين لتصدير النفط
السعودية تفتح العمرة لكل التأشيرات.. خطوات التقديم أونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3 علماء يحصلون على جوائز نوبل في الطب

علماء نوبل في الطب
علماء نوبل في الطب
محمد على

فاز العلماء ماري برونكو وفريد رامسديل وشمعون ساكاجوتشي، بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2025، عن "اكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي المحيطي"، حسبما أعلنت الهيئة المانحة للجائزة اليوم الاثنين.

ويتم اختيار الفائزين في مجال الطب ، من قبل جمعية نوبل في جامعة كارولينسكا الطبية السويدية، ويحصلون على مبلغ جائزة قدره 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار)، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية يقدمها ملك السويد.

وقالت الهيئة المانحة للجائزة في بيان: "لقد أرست اكتشافاتهم الأساس لمجال بحثي جديد وحفزت تطوير علاجات جديدة، على سبيل المثال للسرطان وأمراض المناعة الذاتية".

تأسست جوائز نوبل من خلال وصية ألفريد نوبل، المخترع السويدي للديناميت ورجل الأعمال الثري. وقد مُنحت منذ عام 1901 للمساهمات البارزة في العلوم والأدب والسلام، مع انقطاعات بشكل رئيسي خلال الحربين العالميتين.

أُضيفت جائزة الاقتصاد لاحقًا، ويُموّلها البنك المركزي السويدي (ريكسبانك).

ويتم اختيار الفائزين من قِبل لجان خبراء من مؤسسات مختلفة. تُمنح جميع الجوائز في ستوكهولم، باستثناء جائزة السلام، التي تُقدّم في أوسلو - وهو إرثٌ مُحتملٌ للاتحاد السياسي بين السويد والنرويج خلال حياة نوبل. 

من بين الحائزين السابقين على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب علماءٌ مشهورون مثل ألكسندر فليمنج، الذي تقاسم جائزة عام ١٩٤٥ لاكتشافه البنسلين. في السنوات الأخيرة، كرّمت الجائزة الإنجازات الكبرى، بما في ذلك تلك التي مكّنت من تطوير لقاحات كوفيد-١٩.

الطب ٣ علماء نوبل للطب جائزة نوبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

الزمالك

الحاجه الحلوة في مباراة المحلة.. حازم إمام يتغزل في لاعب الزمالك

ترشيحاتنا

مهرجان الاسكندرية

اليوم.. ختام فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

رأفت الهجان

في ذكرى أكتوبرl أهم أعمال " الجاسوسية" .. الهجان والشوان الأبرز

ملتقي شباب المخرجين

الأسبوع المقبل.. انطلاق ملتقى شباب المخرجين في دورته الرابعة بمسرحي السامر وروض الفرج

بالصور

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

مشروع سري يخطط لإنتاج أغلى سيارة رينج روفر في العالم

دودج
دودج
دودج

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة

فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان

فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان
فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان
فوائد صحية مذهلة عند تناول الرمان

فيديو

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد