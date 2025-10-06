3 علماء يحصلون على جوائز نوبل في الطب

فاز العلماء ماري برونكو وفريد رامسديل وشمعون ساكاجوتشي، بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2025، عن "اكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي المحيطي"، حسبما أعلنت الهيئة المانحة للجائزة اليوم الاثنين.

ويتم اختيار الفائزين في مجال الطب ، من قبل جمعية نوبل في جامعة كارولينسكا الطبية السويدية، ويحصلون على مبلغ جائزة قدره 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار)، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية يقدمها ملك السويد.

وقالت الهيئة المانحة للجائزة في بيان: "لقد أرست اكتشافاتهم الأساس لمجال بحثي جديد وحفزت تطوير علاجات جديدة، على سبيل المثال للسرطان وأمراض المناعة الذاتية".

تأسست جوائز نوبل من خلال وصية ألفريد نوبل، المخترع السويدي للديناميت ورجل الأعمال الثري. وقد مُنحت منذ عام 1901 للمساهمات البارزة في العلوم والأدب والسلام، مع انقطاعات بشكل رئيسي خلال الحربين العالميتين.

أُضيفت جائزة الاقتصاد لاحقًا، ويُموّلها البنك المركزي السويدي (ريكسبانك).

ويتم اختيار الفائزين من قِبل لجان خبراء من مؤسسات مختلفة. تُمنح جميع الجوائز في ستوكهولم، باستثناء جائزة السلام، التي تُقدّم في أوسلو - وهو إرثٌ مُحتملٌ للاتحاد السياسي بين السويد والنرويج خلال حياة نوبل.

من بين الحائزين السابقين على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب علماءٌ مشهورون مثل ألكسندر فليمنج، الذي تقاسم جائزة عام ١٩٤٥ لاكتشافه البنسلين. في السنوات الأخيرة، كرّمت الجائزة الإنجازات الكبرى، بما في ذلك تلك التي مكّنت من تطوير لقاحات كوفيد-١٩.