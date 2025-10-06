مسؤول فلسطيني يكشف أن حماس تتمسك بالإفراج عن 6 من كبار الأسرى

كشف مسؤول فلسطيني أن حركة حماس تتمسك بالإفراج عن 6 من كبار الأسرى.

كما أوضح المسؤل في تصريحات صحفية، أن حماس تصر على الإفراج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وحسن سلامة عبدالله وإبراهيم حامد، وعبدالله البرغوثي، وعباس السيد، بحسب "العربية".

أضاف المسؤول أن الحركة طلبت انسحاب الدبابات من المناطق المأهولة، من أجل التواصل مع الفصائل وتسليم المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات.

وأشار إلى أن حماس ستؤكد خلال المحادثات على ضرورة إدخال المساعدات بشكل كبير بمعدل 400 شاحنة يومياً، وستطالب أيضاً بسهولة تحرك سكان غزة بين جنوب وشمال القطاع.

ويرتقب أن يناقش وفدا حماس وإسرائيل في شرم الشيخ ، اليوم الاثنين، التفاصيل التنفيذية لتبادل الأسرى بين الجانبين، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ضمن المرحلة الأولية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

و يذكر أنه بعد دقائق من إعلان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، مغادرة وفد التفاوض، اليوم الاثنين، برئاسة الوزير رون ديرمر، أوضح المكتب أنه لن يغادر اليوم، بل لاحقًا، رهنًا بالتطورات.

لذلك، ورغم هذا الإعلان، من المرجح ألا ينضم ديرمر إلا مع وصول الوفد الامريكي الذي يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

