صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن استنكار إسرائيل لتزامن محادثات إنهاء الحرب في قطاع غزة مع الذكرى الثانية والخمسين لحرب أكتوبر، معتبرةً أن توقيت الاجتماع يمثل سخرية مصرية.

وأوضح التقرير العبري أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل اقترحوا، على سبيل الدعابة، أن يبدأ الاجتماع عند "الساعة 2 ظهرا" من بدء الحرب، أو حتى دعوة الوفد الإسرائيلي لزيارة سيناء "ضمن الاحتفالات الوطنية".



و أضافت الصحيفة العبرية ، أنه من المقرر أن يصل فريق التفاوض الإسرائيلي إلى مصر حوالي ظهر اليوم ، على أن تبدأ الاجتماعات رسميًا الساعة الرابعة عصرًا.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المتوقع أن ينضم مستشار الرئيس الأميركي السابق وصهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى المباحثات، إلى جانب وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، حسب التطورات. وستجري المحادثات بمرافقة الوسيطين مصر وقطر. وفي المقابل، وصل وفد حركة حماس برئاسة رئيسها وخليل الحية إلى مصر الليلة الماضية.

ومن المقرر أن تجتمع وفود من حماس وإسرائيل والولايات المتحدة في مصر لإجراء محادثات يوم الاثنين، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضين إلى "التحرك بسرعة" لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يجتمع المبعوثون في مدينة شرم الشيخ.

استجابت كل من حماس وإسرائيل بشكل إيجابي لخارطة طريق ترامب لإنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى في غزة مقابل الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال بحاجة إلى تسوية.

وقال مسؤول كبير في حماس لوكالات صحفية دولية إن الجماعة "حريصة للغاية على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والبدء الفوري في عملية تبادل الأسرى وفقًا للظروف الميدانية".

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يأمل في إطلاق سراح الرهائن في غضون أيام.

كتب ترامب على منصة Truth تروث سوشيال، أنه "كانت هناك مناقشات إيجابية للغاية مع حماس" وأطراف أخرى بشأن تحرير الأسرى وإنهاء الحرب.

وقال إن المحادثات "تسير بسرعة"، مضيفًا أن "المرحلة الأولى يجب أن تكتمل هذا الأسبوع، وأنا أطلب من الجميع التحرك بسرعة".

أرسل ترامب مبعوثين للمساعدة في الانتهاء من الصفقة: مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر.

وصل كبير مفاوضي حماس، خليل الحية، إلى مصر في وقت متأخر من يوم الأحد على رأس الوفد، حسبما ذكرت الحركة في بيان.

سيغادر الوفد الإسرائيلي إلى مصر يوم الاثنين، وفقًا لنتنياهو.

بعد أشهر من جهود الوساطة من قبل مصر وقطر بهدف إنهاء الحرب المدمرة، أعرب وزراء الخارجية عن تفاؤلهم بشأن أحدث دفعة دبلوماسية في بيان مشترك، ووصفوا المفاوضات بأنها "فرصة حقيقية" لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام.