قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل فيريرا: المدرب لديه مشروع في الزمالك.. وحديث منح اللاعبين حرية المشاركة شائعة
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر

حرب 6 أكتوبر 73
حرب 6 أكتوبر 73
فرناس حفظي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن استنكار إسرائيل لتزامن محادثات إنهاء الحرب في قطاع غزة مع الذكرى الثانية والخمسين لحرب أكتوبر، معتبرةً أن توقيت الاجتماع يمثل سخرية مصرية. 

وأوضح التقرير العبري  أن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل اقترحوا، على سبيل الدعابة، أن يبدأ الاجتماع عند "الساعة 2 ظهرا" من بدء الحرب، أو حتى دعوة الوفد الإسرائيلي لزيارة سيناء "ضمن الاحتفالات الوطنية".


و أضافت الصحيفة العبرية ، أنه من المقرر أن يصل فريق التفاوض الإسرائيلي إلى مصر حوالي   ظهر اليوم ، على أن تبدأ الاجتماعات رسميًا الساعة الرابعة عصرًا. 

وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المتوقع أن ينضم مستشار الرئيس الأميركي السابق وصهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى المباحثات، إلى جانب وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، حسب التطورات. وستجري المحادثات بمرافقة الوسيطين مصر وقطر. وفي المقابل، وصل وفد حركة حماس برئاسة رئيسها وخليل الحية إلى مصر الليلة الماضية.

ومن المقرر أن تجتمع وفود من حماس وإسرائيل والولايات المتحدة في مصر لإجراء محادثات يوم الاثنين، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضين إلى "التحرك بسرعة" لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يجتمع المبعوثون في مدينة شرم الشيخ.

استجابت كل من حماس وإسرائيل بشكل إيجابي لخارطة طريق ترامب لإنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى في غزة مقابل الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال بحاجة إلى تسوية.

وقال مسؤول كبير في حماس لوكالات صحفية دولية إن الجماعة "حريصة للغاية على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب والبدء الفوري في عملية تبادل الأسرى وفقًا للظروف الميدانية".

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يأمل في إطلاق سراح الرهائن في غضون أيام.

كتب ترامب على منصة Truth تروث سوشيال، أنه "كانت هناك مناقشات إيجابية للغاية مع حماس" وأطراف أخرى بشأن تحرير الأسرى وإنهاء الحرب.

وقال إن المحادثات "تسير بسرعة"، مضيفًا أن "المرحلة الأولى يجب أن تكتمل هذا الأسبوع، وأنا أطلب من الجميع التحرك بسرعة".

أرسل ترامب مبعوثين للمساعدة في الانتهاء من الصفقة: مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر.

وصل كبير مفاوضي حماس، خليل الحية، إلى مصر في وقت متأخر من يوم الأحد على رأس الوفد، حسبما ذكرت الحركة في بيان.

سيغادر الوفد الإسرائيلي إلى مصر يوم الاثنين، وفقًا لنتنياهو.

بعد أشهر من جهود الوساطة من قبل مصر  وقطر بهدف إنهاء الحرب المدمرة، أعرب وزراء الخارجية عن تفاؤلهم بشأن أحدث دفعة دبلوماسية في بيان مشترك، ووصفوا المفاوضات بأنها "فرصة حقيقية" لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام.

إسرائيل قطاع غزة حرب أكتوبر سخرية مصرية الوفد الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر

ترشيحاتنا

حماس

انقسامات داخل الفصائل الفلسطينية تُهدد فرص تطبيق خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى اليونسكو

منع الاحتلال اسطول الصمود العالمي واعتقل كل المتطوعين

إسرائيل تعيد 28 إسبانيا محتجزين من أسطول الصمود

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فيديو

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد