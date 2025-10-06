القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة في خاركيف

أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيانين لها، اليوم الاثنين وأمس الأحد، بأن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدتين جديدتين الأولى في دونيتسك والثانية في خاركيف.

و أعلنت في بيانها أمس الأحد، أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها نجحت في طرد القوات الأوكرانية من بلدة كوزمينوفكا في مقاطعة دونيتسك.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، أن "القوات الأوكرانية، خسرت على هذا المحور، ما يصل إلى 130 عسكريا أوكرانيا، وعدد من المعدات العسكرية".





وجاء في بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية نجحت في السيطرة على بلدة كوزمينوفكا في دونيتسك، نتيجة العمليات الحاسمة.