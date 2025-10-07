إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة

حذرت إيران من أي محاولة أمريكية لعرقلة حركة سفنها التجارية، مؤكدةً أن الرد سيكون "فوريا وحاسما"، وسط تقارير تتحدث عن استعدادات أمريكية لمنع تحركات السفن الإيرانية.

ووفقا لتقارير بثتها شبكة "الميادين" اللبنانية، تستعد واشنطن لاتخاذ خطوات جديدة تهدف إلى تقييد النشاط البحري الإيراني، في سياق العقوبات المتواصلة التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية.

وفي رد مباشر، قال مصدر عسكري إيراني إن "أي إجراء أمريكي ضد السفن التجارية أو المدنية الإيرانية سيقابل برد فوري من أسطولنا البحري الكبير وقواعدنا الصاروخية المنتشرة على طول الساحل الجنوبي للبلاد".

وأضاف: "القوة البحرية للحرس الثوري والجيش قادرة على تحييد أي تهديد للأمن البحري في الخليج وبحر عمان".

وأكد المصدر أن طهران وجهت تحذيرًا رسميًا إلى الدول الإقليمية من مغبة التعاون مع الولايات المتحدة في أي خطوات قد تستهدف السفن الإيرانية، مشيرًا إلى أن ذلك "سيُعد عملًا عدائيًا ويقابل برد مناسب".

يأتي هذا التطور بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في فبراير الماضي، فرض عقوبات جديدة على أكثر من 30 فردًا وسفينة بزعم دورهم في بيع ونقل المنتجات النفطية الإيرانية، ضمن ما يعرف بـ"أسطول الظل".

وشملت العقوبات وسطاء وشركات في الإمارات، هونج كونج، الهند، والصين، بالإضافة إلى مسؤولين في شركة النفط الوطنية الإيرانية.