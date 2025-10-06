ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران مجدداً إذا ما عادت إلى تطوير برنامجها النووي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد سبق أن أطلقت صواريخ توماهوك بدعم من قاذفات B-2 لتحقيق ضربات دقيقة ضد أهداف نووية إيرانية.



وأكد ترامب في كلمة له خلال احتفالات الذكرى الـ 250 لتأسيس القوات البحرية الأمريكية في ولاية فيرجينيا، أن إيران “لم تكن سعيدة بذلك”، وأنها لو واصلت المسار النووي فإنها “ستعود إلى البداية من جديد” قائلاً: «سنتعامل معهم بنفس الطريقة، ولن ننتظر طويلاً».





وأضاف أنه يُفترض أن تُنفّذ مثل هذه الضربات منذ وقت طويل قبل وصوله إلى الرئاسة، مُشيراً إلى أن طيّاري B-2 تم تدريبهم على مهام من هذا النوع منذ عقدين تقريبًا.



يُذكر أن الولايات المتحدة قد نفّذت في يونيو الماضي ضربات ضد مواقع نووية إيرانية، من بينها موقع “فوردو” العميق، في إطار حملة أوسع تنسقها واشنطن مع إسرائيل.

وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد لهجة العداء بين الولايات المتحدة وطهران، وسط إصرار إيراني على مواصلة نشاطاتها النووية، وتوتر إقليمي محتمل يراوح بين الردّ العسكري والدبلوماسي.