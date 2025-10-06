قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر من تقلبات في حالة الطقس وسقوط أمطار على تلك المناطق
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة
إسرائيل ترحّل الناشطة السويدية جريتا ثونبرج إلى اليونان بعد احتجازها وتعذيبها
تراجع أسعار العملات الأجنبية في مصر
ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي
إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار
سقوط قذيفتين أُطلقتا من الجانب الإسرائيلي داخل الريف الغربي لمحافظة درعا
تلاوة فجر النصر.. حين صدح صوت الشيخ شبيب بآيات القتال من الحسين يوم 6 أكتوبر
الإسكان: طرح تكميلي جديد لوحدات المصريين بالخارج.. والإقبال فاق التوقعات
بقدرات مذهلة.. لوسيد إير تحطم الأرقام وتحقق لقب جديد
إطلاق نار عشوائي في سيدني يُصيب 20 شخصًا واعتقال مشتبه به
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اجتماع ثلاثي لتثبيت وقف إطلاق النار بالسويداء.. ومجموعة عمل لدعم سوريا

الصفدي والشيباني
الصفدي والشيباني
القسم الخارجي

انعقد اجتماع ثلاثي ضمّ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي توماس باراك، وناقش الوضع في جنوب سوريا ركّز على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة السويداء، والدفع نحو استقرار شامل. 

وأعلنت وزارة الخارجية السورية عقب الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل «مجموعة عمل ثلاثية» تهدف إلى دعم جهود الحكومة السورية في ترسيخ الهدنة في السويداء وضمان الالتزام بها ميدانياً. 

كما تطرّق الحوار إلى آليات إعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار من خلال تنمية البنى التحتية وضمان سيادة الدولة وتلبية حقوق السوريين. 

وكان الاجتماع بمثابة استكمال للمباحثات التي جرت في عمّان في 19 يوليو، والتي نتج عنها خطوات عملية لتثبيت الهدنة في السويداء، تتضمن نشر قوات الأمن، إيقاف الأعمال القتالية، إطلاق المعتقلين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. 

من جهته، جدّد الصفدي وباراك موقفهما الداعم لوحدة الأراضي السورية واستقرارها، مشدّدان على أن أمن سوريا ركيزة أساسية في أمن المنطقة بأسرها. 

كما أُثني على التزام الحكومة السورية بملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين في السويداء، والعمل على نبذ العنف والطائفية.

يبقى التنفيذ الميداني لبنود الاتفاق، وتثبيت الهدنة على الأرض، والتنسيق بين الأطراف الثلاثة خطوة مفصلية الدقيقة لبلورة الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من سوريا، التي شهدت صدامات دموية الشهر الماضي.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أسعد الشيباني المبعوث الأمريكي توماس باراك محافظة السويداء وزارة الخارجية السورية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

محمد صلاح

بكل لغات العالم أنت الأفضل..استقبال خاص لـ محمد صلاح في مطار القاهرة

وزير العمل

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| تسليم 53 منحة دراسية بالجامعات الحكومية لمتفوقي الثانوية.. تخصيص 5 لجان فحص مرشحي مجلس النواب

صورة موضوعية

أخبار البحر الأحمر.. بروتوكول تعاون بين "حياة كريمة" ووزارة الصحة وقطاع البترول لإنشاء وحدة غسيل كلوي جديدة بمستشفى الغردقة العام

ندوة جامعة دمنهور

احتفالا بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. جامعة دمنهور تعقد ندوة روح أكتوبر ودروسه الملهمة في صناعة المستقبل

بالصور

حلويات في 10 دقائق.. طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل بان كيك في البيت

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

