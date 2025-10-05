قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سبب مداومة النبي على صيام الأيام البيض؟ السر في فضلها
هل الزكاة تقتصر على المال النقدي فقط؟.. عضو مركز الأزهر: توجد 5 أنواع
رئيس شباب النواب: الحلم يقترب من جماهير المصري والفرح على الأبواب
شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا لفريق كرة القدم
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
أخبار العالم

اللجنة العليا للانتخابات في سوريا تعلن نتائج الانتخابات البرلمانية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب في 11 محافظة سورية بعد انتهاء عملية التصويت في أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالنظام السابق، فيما تأجلت الانتخابات في بعض دوائر محافظات الرقة والحسكة والسويداء بسبب الظروف السياسية والأمنية.

وأوضح  نوار نجمة الناطق باسم اللجنة أن الانتخابات جرت بشكل ميسر ولم تكن هناك أي تجاوزات، وأن الوضع الأمني واللوجستي كان ممتازا، مؤكدا حرص المواطنين على المشاركة بفاعلية في الانتخابات.

وأضاف أن اللجنة تنتظر ظروفا سياسية وأمنية ملائمة في المحافظات التي تأجلت فيها الانتخابات لإتمام العملية الانتخابية وشغل المقاعد الشاغرة في مجلس الشعب.

وأشار إلى أنه من غير المعلوم ما إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات ستستمر في عملها حتى إجراء الانتخابات في المحافظات التي لم تشارك، أو أن عملها سينتهي بعد عقد أول جلسة لمجلس الشعب السوري وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي المؤقت.

من جانبه، أكد رضوان الأطرش عضو اللجنة الانتخابية في محافظة إدلب أن ما شهدته سوريا اليوم يشكل فرصة كبيرة للسوريين للمشاركة في صنع القرار، متوقعا أن يكون للمجلس دور تشريعي ورقابي يشمل إعادة النظر في التشريعات السابقة ومراقبة عمل الحكومة وغيرها من الأمور التي تصب في صالح الشعب السوري.

اللجنة العليا للانتخابات التصويت انتخابات برلمانية السويداء

