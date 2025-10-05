رئيس الأركان الإسرائيلي: إذا فشل الجهد السياسي بشأن غزة سنعود للقتال

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، المقدم إيال زامير، جولة ميدانية في أقصى نقطة غربية في ممر نتساريم، وتحدث مع الجنود والقادة. وأشار إلى مفاوضات الاتفاق، قائلاً: "لا يوجد وقف لإطلاق النار، ولكن هناك تغيير في الوضع العملياتي، القيادة السياسية الإسرائيلية تستغل الأدوات والإنجازات التي حققتموها في العمل العسكري وتترجمها إلى إنجاز سياسي. إذا لم ينجح الجهد السياسي، فسنعود إلى القتال".

وحسب قوله، "الحملة لم تنتهِ بعد، إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسنُجهّز المناطق الخاضعة لسيطرتنا ونحافظ عليها، مما سيسمح بمرونة عملياتية كاملة والعودة إلى أي مكان ضروري.

و أضاف زامير قائلا: نأمل أن نرى جميع المختطفين الثمانية والأربعين يعودون إلى ديارهم قريبًا، فهذه ضرورة أخلاقية ووطنية".