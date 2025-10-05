قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل عالميا
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
أخبار العالم

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع
هاجر رزق

أصدر أحمد الشرع، الرئيس السوري، اليوم الأحد، مرسومًا جديدًا، يحدد فيه العطلات والإجازات الرسمية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وألغى المرسوم الجديد للشرع عطلة ذكرى حرب 6 أكتوبر عام 1973، التي كانت عطلة رسمية ووطنية، كما ألغى عطلة عيد الشهداء التي توافق يوم 6 مايو، وكانت تُحيي سوريا في هذا اليوم ذكرى إعدام مجموعة من الشهداء السوريين من قِبل الحكم العثماني عام 1916 في دمشق.

و يقضي المرسوم الذي يحمل  رقم 188 لعام 2025  بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

نص المرسوم

ونص المرسوم في مادته الأولى على أن تحدد الأعياد الرسمية على النحو التالي:

-عيد الفطر السعيد، ومدته ثلاثة أيام

-عيد الأضحى المبارك، ومدته أربعة أيام

-عيد رأس السنة الهجرية، ومدته يوم واحد

-عيد المولد النبوي الشريف، يوم واحد

-عيد رأس السنة الميلادية في الأول من يناير، يوم واحد

-عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية، في الخامس والعشرين من ديسمبر، يوم واحد

-عيد الأم في الحادي والعشرين من مارس، يوم واحد

-عيد الجلاء في السابع عشر من أبريل، يوم واحد

-عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية، يوم واحد

-عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية، يوم واحد

-عيد العمال في الأول من مايو، يوم واحد

-عيد التحرير في الثامن من شهر ديسمبر، يوم واحد

-عيد الثورة السورية في الثامن عشر من مارس، يوم واحد

وأضاف المرسوم في مواده التالية: "تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم، كما يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة (1) من هذا المرسوم، ويلغى العمل بالمرسوم رقم (474) بتاريخ 30-12-2004 وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم"، وفقًا لوكالة "سانا" للأنباء.

العطلات المرسوم الجديد عيد الشهداء سوريا المرسوم

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
محافظ الشرقية
هبة قطب
طريقة عمل العجة
