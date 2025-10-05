قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لحالات الغش التجاري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لابيد: ليس لدى نتنياهو أي عائق سياسي أمام اتمام الخطة التي بدأها ترامب

يائير لابيد
يائير لابيد
فرناس حفظي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في افتتاح اجتماع فصيل "يش عتيد": "سنبذل قصارى جهدنا لضمان إتمام الصفقة كما هو مخطط لها.

 قبل وبعد عرض الرئيس ترامب لخطته، سأله أتباعه عن مدى واقعية شبكة الأمان التي وعدته بها لصفقة الرهائن. وكان الجواب "نعم" قطعًا. هذا هو التزامي تجاه الإدارة الأمريكية أيضًا". 

وحسب قوله، ليس لدى نتنياهو أي عائق سياسي أمام إتمام الخطة  التي بدأها ترامب هذا الأسبوع. يمكنه الاتفاق معي على موعد متفق عليه للانتخابات، والحصول على ضمانات ضد شركائه المتطرفين وغير المسؤولين".

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الأحد، اجتماعًا مع عائلات المختطفين، مؤكدا لهم أن حكومته "لن تنتقل إلى أي بند من خطة ترامب ذات النقاط العشرين قبل تنفيذ البند الأول المتمثل في الإفراج عن جميع المختطفين، أحياءً وأمواتًا، وإعادتهم إلى الأراضي الإسرائيلية".


ويأتي تصريح نتنياهو عقب تحذيرات نُشرت صباح اليوم في موقعي "واي نت" و"يديعوت أحرونوت" نقلت عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة قد تعرقل التقدم نحو اتفاق التهدئة.


ومن المقرر أن يعقد نتنياهو، في الخامسة مساءا، اجتماعًا أمنيًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بصفقة تبادل الرهائن، بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية كافة، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، والوزراء رون ديرمر، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى الرئيس الجديد لجهاز "الشاباك" ديفيد زيني، الذي يشارك لأول مرة في هذه الجلسات.


وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستعود إلى القتال إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن خلال المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطته، وهي 72 ساعة، مضيفًا أن "العودة للقتال ستكون بدعم كامل من الدول المعنية".

في المقابل، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر في حركة حماس قولها إن الحركة تواجه صعوبة في تنفيذ عملية الإفراج خلال المهلة المحددة، وهو ما تقرّ به إسرائيل أيضًا، مشيرةً إلى أن حماس قد تحتاج مزيدًا من الوقت.


كما شدد نتنياهو، في حديثه خلال اللقاء، على أن "السلطة الفلسطينية لن تكون جزءًا من إدارة غزة في اليوم التالي للحرب، ولن يكون هناك أي تمثيل لحماس أو للسلطة في السيطرة على القطاع"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن عملية نزع السلاح. وأضاف أن "الضغوط الأمريكية ساهمت في عزل حماس إقليميًا، بما في ذلك عن قطر".


من جانبه، قال رئيس منتدى "جيفورا" إيتسيك بونتزل، عقب الاجتماع، إنه تأكد من أن رئيس الوزراء "لن يدفع بأي خطوة سياسية قبل عودة آخر المختطفين"، مشيرًا إلى أن نتنياهو "مصمم على مواصلة القتال حتى انهيار حماس إذا لم يتحقق الشرط الأول".


 

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يش عتيد الرئيس ترامب نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

