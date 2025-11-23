لاعبو الزمالك يحيّون الجماهير ويكرّمون الراحل محمد صبري قبل مواجهة زيسكو

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التوجه إلى الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة الدولي، فور النزول لأرض الملعب من أجل توجيه التحية لهم ولتكريم النجم الراحل محمد صبري الذي توفي منذ عدة أيام.

وقام عمر جابر قائد الزمالك، بتقديم القميص الذي يحمل أسم وصورة الراحل محمد صبري إلى الجماهير المتواجدة في الاستاد.

وفي نفس الوقت قامت الجماهير برفع لافتات تحمل صورة محمد صبري نجم الزمالك الراحل.

كما قامت الجماهير بتحية أبناء محمد صبري الذين تواجدوا في ستاد القاهرة .

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زيسكو ، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك الزامبي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل زيسكو كالتالي:

حراسة المرمى : فيليب ساكوتا.

خط الدفاع : ديفيد سيموكوندا -سولمون سكالا – كاباسو تشونجو – أبراهام سيانكومبو.

خط الوسط : فيتاليس جانتر – ليونارد مولينجا – شيمي مايمبي – ليندو ميكتونا.

خط الهجوم : فريدي كوابلان – بينديكت تشيبشي. .

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - ناصر ماهر.

خط الهجوم : أحمد شريف – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وبارون أوشينج ومحمود جهاد وعبد الحميد معالي وعبد الله السعيد وآدم كايد وشيكو بانزا وعدي الدباغ وعمرو ناصر.