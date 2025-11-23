النائب محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء في والدة وزير التموين.. صور

حرص النائب محمد أبو العينين على حضور عزاء والدة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في مسجد المشير طنطاوي.



وكان فضيلة مفتي الجمهورية قد نعى الفقيدة، داعيا المولى- عزَّ وجلَّ- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.



كما نعى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى والدة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.

وتقدم الوزير بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور شريف فاروق، وإلى أسرة الفقيدة الكريمة، سائلًا المولى- عز وجل- أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.