وزير الزراعة ينعى والدة وزير التموين

نعى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ببالغ الحزن والأسى والدة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التي وافتها المنية صباح اليوم.



وتقدم وزير الزراعة بخالص التعازي إلى الدكتور شريف فاروق والأسرة الكريمة جميعا، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

يُقام العزاء يوم الاحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ بمسجد المشير طنطاوي

وأقيمت صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالتجمع الأول، على أن يُقام العزاء يوم الاحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ بمسجد المشير طنطاوي قاعة السلام بالتجمع الخامس.