لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

إذا كنت من محبي الأكلات السهلة، نقدم لك اليوم طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان بطريقة سهلة ولذيذة.

المكوّنات:

نصف كيلو كبدة شرائح (يفضل كبدة بانيه أو فراخ حسب رغبتك)

2 ملعقة كبيرة دبس رمان

2 بصلة متقطعة جوانح

3 فصوص ثوم مفروم

1 فلفل أخضر حامي أو رومي حسب الرغبة

عصير ليمونة

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة قرفة اختيارية

بقدونس مفروم للتقديم



طريقة التحضير:

1) تتبيل الكبدة

اغسلي الكبدة وصفيها جيدًا.

تبّليها بالملح والفلفل والبابريكا والكمون وعصير الليمون.

اتركيها 10 دقائق فقط (لا تُنقع كثيرًا).

2) تجهيز الخلطة

سخّني الزيت في طاسة واسعة على نار عالية.

أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.

ضيفي الفلفل والثوم وقلّبي دقيقة.

3) تسوية الكبدة

انزلي بالكبدة على نار عالية جدًا عشان ما تنزلش ميّة.

قلّبي من 3–5 دقائق فقط لحد ما لونها يتغير وتستوي نص استواء.

4) إضافة دبس الرمان

أضيفي دبس الرمان وقلّبي كويس.

اتركيها دقيقتين على النار لحد ما تتجانس النكهات وتقل الصوص.

5) التقديم

قدميها مع بقدونس مفروم وعيش سوري أو أرز أبيض.

يُفضّل تقديمها ساخنة.