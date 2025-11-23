قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
برلمان

واجب ومسؤولية.. قيادي بالحرية المصري يدعو للمشاركة في انتخابات النواب

محمد الشعراوي

أكد أحمد خالد الحسيني، أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية المصري، أهمية المشاركة الواسعة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا يعكس وعي المصريين وإرادتهم الحقيقية في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، خلال مرحلة دقيقة تتطلب نوابًا قادرين على التشريع الفعّال والرقابة الجادة والدفاع عن قضايا الوطن والمواطن.

وأكد الحسيني، في بيان له، أن المشاركة ليست مجرد واجب وطني، بل مسؤولية تحتم على كل مواطن أن يختار من يصلح لتمثيله تحت قبة البرلمان، والقادرين على صياغة تشريعات تلبي تطلعات المصريين، وتدعم مسيرة الدولة في مواصلة التنمية، وترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

وشدد الحسيني على الدور المحوري للشباب في هذه الانتخابات، داعيًا إياهم إلى النزول والمشاركة بقوة، واختيار من يعبر عن آمالهم وطموحاتهم، خاصة أن الشباب يمثلون طاقة وطنية هائلة يجب أن تنعكس داخل البرلمان، من خلال نواب قادرين على تبني قضاياهم والعمل على ترجمتها إلى تشريعات وسياسات واقعية.

وأشاد أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية المصري بالضوابط والإجراءات المُعلنة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم سير العملية الانتخابية، والتي تهدف إلى ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية، وتوفير مناخ عادل يتنافس فيه الجميع على أساس خدمة الوطن، مؤكدًا أن هذه الضوابط تعزز الثقة في الانتخابات وتعكس حرص الدولة على حماية إرادة الناخبين.

واختتم الحسيني بيانه بدعوة جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة، قائلًا: «صوتك مسؤولية، ومستقبل الوطن يبدأ باختيار من يستحق أن يكون ممثلًا له تحت قبة البرلمان».

أحمد خالد الحسيني حزب الحرية المصري انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

