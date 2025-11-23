قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
برلمان

العدل: المشاركة في المرحلة الثانية للانتخابات ضمانة لبرلمان قوي يعكس الإرادة الشعبية

عبد الرحمن سرحان

أكد عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، أن المشاركة الواسعة والإيجابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 تُمثل حجر الزاوية لتحقيق استحقاق دستوري هام، مشدداً على أن الحرص على المشاركة هي الضمانة الوحيدة لامتلاك برلمان قوي يرسخ الإرادة الشعبية ويدعم المسار التنموي للدولة.

وقال جاد في بيان له اليوم، إن الإدلاء بالصوت الانتخابي يتجاوز كونه مجرد إجراء شكلي، بل يرتقي إلى كونه مسؤولية وطنية عليا، تعكس مستوى الوعي المجتمعي المتزايد، وحرص المواطن على اختيار الكفاءات التي تمتلك القدرة الحقيقية على تمثيل مصالحه والدفاع عن أولوياته داخل القاعة التشريعية، والدفاع عن حقه في أن يمتلك برلمانًا مرآة صادقة لتطلعات الأمة.

وأشار مساعد رئيس حزب العدل إلى أن الالتزام بمبدأ الصمت الانتخابي خلال هذه الفترة الحرجة يمثل دليلاً على نضج ووعي المصريين بأهمية الهدوء في توفير فرصة ثمينة للمواطنين لاتخاذ قرارهم النهائي بمنتهى التجرد والموضوعية، بعيدًا عن أي ضغوط، ليتمكنوا من استكمال مشهد انتخابي نزيه ومشرف.

وشدد جاد على أن حزب العدل يرى في هذا الزخم الانتخابي فرصة لا تُعوض لتمكين السلطة التشريعية من القيام بدورها الفعال في الرقابة والتشريع، مؤكدا أن البرلمان القوي هو الأداة الفاعلة التي تضمن التوازن المؤسسي، وتدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ما ينعكس مباشرة على استقرار وتقدم الدولة المصرية.
وأشار إلى أن استكمال هذا المشهد الانتخابي المشرف، عبر المشاركة الفعالة، هو استثمار في مستقبل مصر ومكانتها الريادية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

