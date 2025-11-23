العدل: المشاركة في المرحلة الثانية للانتخابات ضمانة لبرلمان قوي يعكس الإرادة الشعبية

أكد عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، أن المشاركة الواسعة والإيجابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 تُمثل حجر الزاوية لتحقيق استحقاق دستوري هام، مشدداً على أن الحرص على المشاركة هي الضمانة الوحيدة لامتلاك برلمان قوي يرسخ الإرادة الشعبية ويدعم المسار التنموي للدولة.

وقال جاد في بيان له اليوم، إن الإدلاء بالصوت الانتخابي يتجاوز كونه مجرد إجراء شكلي، بل يرتقي إلى كونه مسؤولية وطنية عليا، تعكس مستوى الوعي المجتمعي المتزايد، وحرص المواطن على اختيار الكفاءات التي تمتلك القدرة الحقيقية على تمثيل مصالحه والدفاع عن أولوياته داخل القاعة التشريعية، والدفاع عن حقه في أن يمتلك برلمانًا مرآة صادقة لتطلعات الأمة.

وأشار مساعد رئيس حزب العدل إلى أن الالتزام بمبدأ الصمت الانتخابي خلال هذه الفترة الحرجة يمثل دليلاً على نضج ووعي المصريين بأهمية الهدوء في توفير فرصة ثمينة للمواطنين لاتخاذ قرارهم النهائي بمنتهى التجرد والموضوعية، بعيدًا عن أي ضغوط، ليتمكنوا من استكمال مشهد انتخابي نزيه ومشرف.

وشدد جاد على أن حزب العدل يرى في هذا الزخم الانتخابي فرصة لا تُعوض لتمكين السلطة التشريعية من القيام بدورها الفعال في الرقابة والتشريع، مؤكدا أن البرلمان القوي هو الأداة الفاعلة التي تضمن التوازن المؤسسي، وتدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ما ينعكس مباشرة على استقرار وتقدم الدولة المصرية.

وأشار إلى أن استكمال هذا المشهد الانتخابي المشرف، عبر المشاركة الفعالة، هو استثمار في مستقبل مصر ومكانتها الريادية.