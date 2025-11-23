قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الإعلان عن 28 فرصة صناعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية

النائب محمد عبدالعال أبو النصر
النائب محمد عبدالعال أبو النصر
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن إعلان وزارة الصناعة عن 28 فرصة صناعية واستثمارية واعدة جاء ليجسد توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق المصرية، موضحًا أن هذه المبادرة تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة داخل قطاعات صناعية متعددة ذات أهمية بالغة.


وأشار أبو النصر في بيان له اليوم، إلى أن الوزارة حددت هذه الفرص وفق معايير دقيقة تراعي توافر الطاقة بمختلف أنواعها، وتوافر العمالة الفنية ذات الأجور التنافسية، بالإضافة إلى توفر الموارد والخامات الأولية داخل مصر، لافتًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار جاهزية تكنولوجيا الإنتاج والمصانع لاستيعاب هذه الصناعات، فضلًا عن دراسات متكاملة لاحتياجات السوق المحلي، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتقدم لمصر في توزيع المنتجات الصناعية إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أبو النصر، أن هذه الصناعات المختارة تحمل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، نظرًا لدورها في دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية، وتوفير مكوّنات استراتيجية يحتاجها السوق المحلي بصورة مستمرة، إلى جانب قدرتها على خلق سلاسل توريد متكاملة داخل الدولة.


وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، والسيارات، والتكنولوجيا، والمعالجة، والمواد الخام، وصناعات الغذاء والجلود والحديد، تمثل ركائز أساسية يمكن من خلالها تعزيز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات كانت تعتمد على الاستيراد، مما يقلل الضغط على العملة الأجنبية، ويتيح مزيدًا من الفرص أمام التوسع الصناعي والتصدير.


وقال النائب، إن هذا التنوع الواسع يعكس فهمًا عميقًا لاحتياجات السوق المصرية وقدرة الدولة على توجيه الاستثمارات نحو قطاعات قادرة على إحداث تأثير مباشر على الميزان التجاري، مؤكدًا أن هذه الصناعات ستسهم بشكل كبير في خفض الواردات وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية، مشيرًا إلى أن دعوة الوزارة للمستثمرين الجادين للتوسع أو إقامة مشروعات جديدة تعكس تقديم الدولة لبيئة محفزة وجاذبة للنمو الصناعي.


وشدد النائب محمد أبو النصر في ختام بيانه على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وزيادة المكوّن المحلي، موضحًا أن تحديد هذه الفرص يمثل خطوة عملية نحو بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، وتحقيق نمو مستدام ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطن المصري.

الصناعة إعلان وزارة الصناعة وزارة الصناعة محمد عبدالعال النائب محمد عبدالعال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

مجدي طلبة

مجدي طلبة: تجربة جون إدوارد محكومة بالفشل من البداية

الزمالك

تامر عبد الحميد يهاجم لاعب الزمالك خلال مواجهة زيسكو

الزمالك

يحتاج خبرات أكثر.. رضا عبد العال يطالب برحيل عبد الرؤوف

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد