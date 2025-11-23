قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف يساعد العسل في تخفيف التهاب الحلق؟

كيف يساعد العسل في تخفيف التهاب الحلق؟
كيف يساعد العسل في تخفيف التهاب الحلق؟
رنا عصمت

العسل  يمتلك قدرة مدهشة على تخفيف التهاب الحلق وبعض أعراض البرد و الانفلونزا والسبب يعود إلى الرحيق الذي تجمعه النحل من النباتات، فهو يحتوي على كميات صغيرة من الإنزيمات والفيتامينات والمعادن وغيرها، وعندما يُحوَّل إلى عسل ونتناوله، تنتقل إلينا بعض هذه الفوائد النباتية الصحية.

العسل يمكن أن يخفف التهاب الحلق بعدة طرق:

1. يقلّل الالتهاب:

الالتهاب (التورّم) في الحلق هو أحد أسباب الشعور بصعوبة البلع، ويحتوي العسل على مغذّيات قد تساعد على تقليل هذا الالتهاب.

فالعسل مصدر جيد للفلافونويدات، وهي مركّبات نباتية ذات خصائص مضادة للالتهاب، لذا قد يساعد تناول العسل في تخفيف التورّم وتقديم بعض الراحة.

2. يقاوم الفيروسات والبكتيريا:

الفلافونويدات الموجودة في العسل تمتلك أيضًا خصائص مضادة للميكروبات، ما يساعد جهاز المناعة في مكافحة مسبّبات العدوى مثل الفيروسات والبكتيريا.

3. يكوّن طبقة مهدّئة:

يمتاز العسل بقوامه السميك واللزج، مما يساعد على تغطية بطانة الحلق، ويعمل كطبقة واقية تقلل التهيّج وتسهّل عملية البلع.

حيث يمكن اعتبار العسل بمثابة مستحلب طبيعي للسعال، فهو يشكّل طبقة مهدّئة على أنسجة الحلق ويخفف الشعور بالخدش والجفاف.

4. يهدّئ السعال:

التأثير المهدّئ للعسل على الحلق يساعد أيضًا في تهدئة السعال المستمر، وتشير الأبحاث إلى أن العسل قد يكون أكثر فعالية من بعض أدوية السعال المتاحة دون وصفة، خصوصًا في تخفيف السعال الليلي.

ومع ذلك؛ فالعسل ليس بديلًا عن العلاج الطبي، فإذا كان التهاب الحلق ناتجًا عن عدوى بكتيرية، فقد يخفف العسل الأعراض، لكنه ليس علاجًا شافيًا، ويجب استشارة الطبيب عند الاشتباه بعدوى خطيرة.

كيف يساعد العسل في تخفيف التهاب الحلق التهاب الحلق اسباب التهاب الحلق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

ترشيحاتنا

انبعاثات الرحلات الجوية

وكالة السلامة الأوروبية وIATA تتعاونان لتوحيد حساب انبعاثات الرحلات الجوية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يطرح رؤية النسيج في احتفالية COPTICAD

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يقود مسيرة يوبيلية مقدسة إلى سيناء تحت شعار "حجاج الرجاء 2025"

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد