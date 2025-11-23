تكريم مؤثر من جماهير الزمالك لأبناء الراحل محمد صبري قبل مواجهة زيسكو

حرص أبناء الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريق أمام زيسكو الزامبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لتلقي التكريم والدعم من الجماهير البيضاء.

وتوجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الجماهير فور النزول إلى أرض الملعب، في لفتة تقدير لذكرى النجم الراحل، حيث قام عمر جابر قائد الفريق بتسليم الجماهير قميصًا يحمل اسم وصورة محمد صبري.

وفي المدرجات، رفعت جماهير الزمالك لافتات كبيرة تحمل صورة الراحل، تعبيرًا عن حبها وتقديرها لتاريخه مع القلعة البيضاء، كما حرصت الجماهير على تحية أبناء محمد صبري الذين ظهر عليهم التأثر بالدعم الكبير.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة زيسكو في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زيسكو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك الزامبي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل زيسكو كالتالي:

حراسة المرمى : فيليب ساكوتا.

خط الدفاع : ديفيد سيموكوندا -سولمون سكالا – كاباسو تشونجو – أبراهام سيانكومبو.

خط الوسط : فيتاليس جانتر – ليونارد مولينجا – شيمي مايمبي – ليندو ميكتونا.

خط الهجوم : فريدي كوابلان – بينديكت تشيبشي. .

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - ناصر ماهر.

خط الهجوم : أحمد شريف – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وبارون أوشينج ومحمود جهاد وعبد الحميد معالي وعبد الله السعيد وآدم كايد وشيكو بانزا وعدي الدباغ وعمرو ناصر.