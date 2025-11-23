نجوم الزمالك يكرّمون الراحل محمد صبري في ستاد القاهرة قبل مواجهة زيسكو

تواجد عدد من نجوم الزمالك القدامى باستاد القاهرة الدولي ، قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو، في بطولة الكونفدرالية، وهم يرتدون قمصانًا تحمل صورة النجم الراحل محمد صبري لاعب الأبيض السابق الذي توفي منذ عدة أيام.

وحرص كل من هشام يكن وأسامة نبيه ومدحت عبد الهادي وحازم إمام ومعتمد جمال وطارق السيد وعبد الحميد بسيوني وأيمن عبد العزيز على التواجد لتكريم النجم الراحل.

وكان لاعبو الفريق توجهوا إلى الجماهير فور النزول لأرض الملعب من أجل توجيه التحية لهم ولتكريم النجم الراحل محمد صبري الذي توفي منذ عدة أيام.

وقام عمر جابر قائد الزمالك بتقديم القميص الذي يحمل أسم وصورة الراحل محمد صبري إلى الجماهير المتواجدة في الاستاد.

وفي نفس الوقت قامت الجماهير برفع لافتات تحمل صورة محمد صبري نجم الزمالك الراحل.

كما قامت الجماهير بتحية أبناء محمد صبري الذين تواجدوا في ستاد القاهرة .

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي .

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التوجه إلى الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة الدولي، فور النزول لأرض الملعب من أجل توجيه التحية لهم ولتكريم النجم الراحل محمد صبري الذي توفي منذ عدة أيام.

وقام عمر جابر قائد الزمالك بتقديم القميص الذي يحمل أسم وصورة الراحل محمد صبري إلى الجماهير المتواجدة في الاستاد.

وفي نفس الوقت قامت الجماهير برفع لافتات تحمل صورة محمد صبري نجم الزمالك الراحل.

كما قامت الجماهير بتحية أبناء محمد صبري الذين تواجدوا في ستاد القاهرة .

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.