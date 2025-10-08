قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بـ«فتح»: نأمل أن تفضي مفاوضات شرم الشيخ لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار بغزة|فيديو
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: العقد الاجتماعي في دولة الاحتلال تفكك.. وفكرة الأمان أصبحت «محل شك»|فيديو
إيران تهاجم نتنياهو: تهديداتنا وهم في عقول الإسرائيليين
بعد تصدرها التريند.. عايدة رياض تكشف الحقيقة الكاملة عن شائعة زواجها
اتحدوا وانسوا المشاكل .. «ميدو» يُوجّه رسالة لجمهور نادي الزمالك
أقل سعر صرف الدولار الآن في مصر
المدرب الصربي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك: لم يتواصل معي أحد حتى الآن
الزمالك في مأزق مالي.. وميدو يكشف كواليس جروب “الزملكاوية”
هاني رمزي: محمد صلاح سيكون كلمة السر في التأهل لكأس العالم أمام جيبوتي
انهيار أرضي يبتلع حافلة في الهند .. والضحايا بالعشرات | شاهد
عنده خبرات كبيرة.. ميدو يعلق على اقتراب «جيس ثورب» من تدريب الأهلي
تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تهاجم نتنياهو: تهديداتنا وهم في عقول الإسرائيليين

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

ندّدت طهران الثلاثاء بتسويق إسرائيل لـ"تهديد وهمي" في ما يتصل بالقدرات العسكرية الإيرانية، بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر فيها أن طهران بصدد تطوير صواريخ قادرة على بلوغ مدن أمريكية.

وفي بودكاست مع بن شابيرو بُثّ الإثنين، قال نتنياهو إن "إيران تطوّر حاليا... صواريخ بالستية عابرة للقارات يبلغ مداها ثمانية آلاف كيلومتر".

وتابع "ماذا يعني ذلك. بإضافة ثلاثة آلاف كيلومتر تصبح في مرمى نيرانهم... مدن نيويورك وواشنطن وبوسطن وميامي ومارالاغو"، في إشارة إلى دارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.

وفي منشور على منصة إكس، دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذه التصريحات، قائلا إن إسرائيل تحاول تصوير القدرات الدفاعية لإيران على أنها تهديد.

وقال عراقجي: "تحاول إسرائيل حاليا أن تجعل من قوتنا الدفاعية تهديدا وهميا".

ولدى إيران ترسانة كبيرة من الصواريخ البالستية المصنعة محليا، بما في ذلك شهاب-3 وهي صواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر وقادرة على بلوغ إسرائيل.

إيران تهاجم نتنياهو نتنياهو وزير الخارجية الإيراني عراقجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

نادي الزمالك

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

الحج

الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد

زيزو

بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

مشكلة زيزو مع الزمالك

زيزو ينتصر على الزمالك.. قصة تحقيقات اتحاد الكرة مع زيزو و النادي

خطر حقائب المدارس

تشوهات وأمراض .. خطر حقيبة المدرسة على الأطفال

غلق قناة ناصر تي في

الأسباب الكاملة وراء غلق قناة ناصر تي في على يوتيوب

بالصور

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

تعفن الدماغ
تعفن الدماغ
تعفن الدماغ

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة
أدوية لا يجب تناولها مع القهوة
أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

بدون تكييف أو مروحة.. 5 حيل ذكية لتعطير وتهوية المنزل في الشتاء

طرق طبيعية وفعالة للتهوية المنزل والفرش
طرق طبيعية وفعالة للتهوية المنزل والفرش
طرق طبيعية وفعالة للتهوية المنزل والفرش

تحذير خطير.. علبة واحدة من المشروبات الغازية يوميا قد تدمر الكبد وتسبب مرضا قاتلا

مخاطر المشروبات الغازية على الكبد
مخاطر المشروبات الغازية على الكبد
مخاطر المشروبات الغازية على الكبد

فيديو

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد