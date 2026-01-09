رغم وداع البطولة.. الأهلي يختتم تدريباته اليوم لـ ملاقاة فاركو بكأس عاصمة مصر

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نظيره فريق فاركو فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.



ويأمل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب في استعادة الانتصارات والخروج بدون هزيمة في مباراة اليوم بعد النتائج السلبية للفريق في المباريات الماضية، والتي كان آخرها الخسارة أمام المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، في كأس عاصمة مصر.

وتلقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب هزيمة أمام نظيره فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد فى بطولة كأس عاصمة مصر.



وحصد الأهلي 3 نقاط فقط خلال دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، وودعها بشكل رسمي، في المقابل يحتل فاركو صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

حكام مباراة فاركو والأهلي في كأس عاصمة مصر

- حكم ساحة: السيد منير.

- مساعد أول: يوسف البساطي.

- مساعد ثاني: كريم السعيد.

- حكم رابع: حسن محمود.

- حكم VAR: أحمد حامد فيهم.

- حكم VAR مساعد: محمود بدران.