ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2,5 متر إلى 3,5 متر، والرياح شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى 2,25 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

العاصمة الادارية 32 21

6 اكتوبر 31 21

بنهــــا 31 22

دمنهور 30 22

وادى النطرون 31 21

كفر الشيخ 29 21

المنصورة 30 22

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 30 20

دمياط 29 22

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 33 18

السويس 32 20

العريش 31 18

رفح 30 17

رأس سدر 30 20

نخل 30 13

كاترين 25 12

الطور 31 23

طابا 30 22

شرم الشيخ 33 25

الاسكندرية 28 20

العلمين 28 21

مطروح 26 19

السلوم 26 18

سيوة 30 18

رأس غارب 33 18

الغردقة 32 23

سفاجا 33 25

مرسى علم 34 25

شلاتين 33 25

حلايب 31 26

أبو رماد 33 23

رأس حدربة 32 24

الفيوم 32 21

بني سويف 33 20

المنيا 34 19

أسيوط 33 18

سوهاج 35 21

قنا 35 22

الأقصر 36 22

أسوان 38 23

الوادى الجديد 34 21

أبوسمبل 37 23