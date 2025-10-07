قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكثر مأساوية وخطورة.. الفاتيكان: الجيش الإسرائيلي يستهدف مدنيين عزل في غزة
بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟
بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي؟.. أمين الإفتاء يجيب
التعليم: تطبيق حافز الـ 1000 جنيه شهريا للمعلمين بدءا من نوفمبر
الصرف في هذا الموعد.. خبر سار للمعلمين عن حافز الـ1000 جنيه
اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025
التعليم: لا عجز معلمين في جميع المواد الاساسية على مستوى الجمهورية
وزير الزراعة لـ"صدى البلد": مصر الأولى عالميا فى إنتاجية الفدان من الأرز والقمح
بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي
متحدث حماس: ربطنا الإفراج عن أسرى الاحتلال بالانسحاب الكامل من غزة
بوتين: القوات الروسية سيطرت على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا خلال عام 2025
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مع استقرار احتياطي النقد الأجنبي
أخبار البلد

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2,5 متر إلى 3,5 متر، والرياح شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى 2,25 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 31 21
العاصمة الادارية 32 21
6 اكتوبر 31 21
بنهــــا 31 22
دمنهور 30 22
وادى النطرون 31 21
كفر الشيخ 29 21
المنصورة 30 22
الزقازيق 31 22
شبين الكوم 30 21
طنطا 30 20
دمياط 29 22
بورسعيد 29 22
الإسماعيلية 33 18
السويس 32 20
العريش 31 18
رفح 30 17
رأس سدر 30 20
نخل 30 13
كاترين 25 12
الطور 31 23
طابا 30 22
شرم الشيخ 33 25
الاسكندرية 28 20
العلمين 28 21
مطروح 26 19
السلوم 26 18
سيوة 30 18
رأس غارب 33 18
الغردقة 32 23
سفاجا 33 25
مرسى علم 34 25
شلاتين 33 25
حلايب 31 26
أبو رماد 33 23
رأس حدربة 32 24
الفيوم 32 21
بني سويف 33 20
المنيا 34 19
أسيوط 33 18
سوهاج 35 21
قنا 35 22
الأقصر 36 22
أسوان 38 23
الوادى الجديد 34 21
أبوسمبل 37 23

