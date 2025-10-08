قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
وزيرة البيئة تتوجه إلى مدينة أبوظبي للمشاركة فى المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حنان توفيق

توجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى مدينة أبوظبي نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمشاركة فى المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة ، والذى ينظِّمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025  الجاري، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أكدت على أهمية الدورة الحالية من المؤتمر فى توفير فرصة مهمة لتسريع وتيرة العمل البيئي، وتعزيز الحلول العلمية المشتركة لمواجهة التحديات المناخية، وإطلاق حلول ابتكارية لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، ودعم أهداف اتفاق باريس للمناخ، والتنمية المستدامة.

كما أكدت على ضرورة استغلال تجمع قادة الحكومات والشعوب والشباب والباحثين والخبراء والمجتمع المدني والقطاع الخاص،والمنظمات الدولية والتعاون لإطلاق مرحلة جديدة من الحلول البيئية التحوُّلية، وإحداث تأثير حقيقي، يقوم على الابتكار والرؤى المشتركة والقيادة البيئية الطموحة، للعمل على حماية الكوكب ومواجهة التحديات غير المسبوقة التى تواجهه.

وتشارك د. منال عوض، خلال فعاليات المؤتمر فى عدد من الجلسات والفعاليات النقاشية، ومنها جلسة نقاشية حول تعزيز مبادرة " ٣٠ بحلول ۳۰ " في منطقة غرب آسيا، ومواءمة العمل الإقليمي مع منتدى كونمينغ مونتريال العالمي للأراضي، كما تشارك فى جلسة حول سبل الحفاظ على البيئة البحرية في خليج العقبة مثال لغرب آسيا ومحفز محتمل للتعاون الإقليمي.

كما تُلقى د. منال عوض كلمة تستعرض خلالها سلسلة من قصص نجاح مبادرة ENACT من أرض الواقع، والتى أطلقتها مصر بالتعاون مع حكومة ألمانيا الاتحادية والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، على هامش قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، والتي تمثل منصة تنسيق عالمية لتسريع تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة على نطاق واسع، وذلك من أجل سد الفجوة بين الطموح والعمل لتحقيق أهداف اتفاقيات ريو، وكيف تبدو الحلول القائمة على الطبيعة الناجحة وغير الناجحة.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر تعقد د.منال عوض عدد من اللقاءات ومنها لقاء مع السيدة جريثيل أغيلار، المديرة العامة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، بمشاركة عدد من الوزراء للنقاش حول مستقبل الاتحاد الدولى لصون الطبيعة، وبحث سبل الاستفادة من دور مصر المحوري في دفع جهود حماية الطبيعة خاصة على المستوى الإقليمي.

يُذكَر أنَّ المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة يُعقَد مرةً كل أربع سنوات، وهو أكبر فعالية عالمية في مجال صون الطبيعة، ويجمع نخبة من القادة وصُنَّاع القرار من المؤسَّسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسَّسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، لتحديد التحديات البيئية والتنموية الأكثر إلحاحًا في العالم، والإجراءات اللازمة لمواجهتها.

