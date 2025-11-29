قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
سعيد الزغبي: خطة السلام انهارت.. وما يحدث في غزة إعادة إنتاج للاحتلال تحت اسم الأمن
الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
حسن عبد النبي لمتسابق: أخرج من عباءة الشيخ المنشاوي
فن وثقافة

ربنا يفرحكم دايما بيه..ليلى علوي تهنئ لميس الحديدي وعمرو أديب بمناسبة قراءة فاتحة ابنهما

نور عمرو اديب
نور عمرو اديب
يارا أمين

هنأت الفنانة ليلى علوي كلًا من الإعلاميين لميس الحديدي وزوجها عمرو أديب بمناسبة قراءة فاتحة ابنهما نور.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "ربنا يتمم له على خير ويكتب له أيام مليانة بركة وخير وسعادة ويفرحكم دايمًا بيه..ألف مبروك".

شهدت فيلا الإعلامي عمرو أديب إقامة حفل قراءة الفاتحة تمهيدًا لخطوبة نجله نور، وذلك في أجواء عائلية بسيطة جمعت أفراد الأسرة وعددًا من المقربين. بحضور والدته الإعلامية لميس الحديدي، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، وفقًا لما ظهر في الصور المتداولة على حسابات المقربين عبر إنستجرام.

أجواء احتفالية عائلية

أقيمت المناسبة في إطار هادئ يطغى عليه الطابع العائلي، حيث حرص الأصدقاء على توثيق اللحظات التي جمعت نور أديب بوالديه، ونشر صور قديمة وحديثة للعائلة تعبيرًا عن تهنئتهم بهذه الخطوة

الفنانة ليلى علوي لميس الحديدي عمرو أديب إنستجرام قراءة فاتحة نور عمرو أديب

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

إعلان جوائز الأفلام القصيرة في ختام مهرجان الفيوم لأفلام البيئة

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

طريقة تحضير البيتزا السريعة في المنزل.. بمكونات سهلة

طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل
طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

