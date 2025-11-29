ربنا يفرحكم دايما بيه..ليلى علوي تهنئ لميس الحديدي وعمرو أديب بمناسبة قراءة فاتحة ابنهما

هنأت الفنانة ليلى علوي كلًا من الإعلاميين لميس الحديدي وزوجها عمرو أديب بمناسبة قراءة فاتحة ابنهما نور.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "ربنا يتمم له على خير ويكتب له أيام مليانة بركة وخير وسعادة ويفرحكم دايمًا بيه..ألف مبروك".

شهدت فيلا الإعلامي عمرو أديب إقامة حفل قراءة الفاتحة تمهيدًا لخطوبة نجله نور، وذلك في أجواء عائلية بسيطة جمعت أفراد الأسرة وعددًا من المقربين. بحضور والدته الإعلامية لميس الحديدي، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، وفقًا لما ظهر في الصور المتداولة على حسابات المقربين عبر إنستجرام.

أجواء احتفالية عائلية

أقيمت المناسبة في إطار هادئ يطغى عليه الطابع العائلي، حيث حرص الأصدقاء على توثيق اللحظات التي جمعت نور أديب بوالديه، ونشر صور قديمة وحديثة للعائلة تعبيرًا عن تهنئتهم بهذه الخطوة