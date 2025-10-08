روسيا تسقط أكثر من 218 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أكثر من 218 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، إضافة إلى تدمير أربعة صواريخ "هيمارس" بعيدة المدى، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وتضمن البيان أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيا، كما استهدفت قطارًا كان يُستخدم لنقل القوات الأوكرانية، ما يعكس توسع العمليات العسكرية على الأرض.

وأشارت وزارة الدفاع إلى استهداف البنى التحتية الحيوية في أوكرانيا، خاصة منشآت الطاقة، مما ينبئ بـ"شتاء سيكون الأصعب على أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية في فبراير 2022"، حسب تصريحات موسكو.