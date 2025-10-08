قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
الرئيس السيسي: لابد من تواجد معايير واحدة عند ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
الاحتلال يعلن إحباط شحنة أسلحة إيرانية موجهة إلى الضفة الغربية| تفاصيل

محمود عبد القادر

أعلنت هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) اليوم عن إحباط عملية تهريب أسلحة كبيرة، تزعمان أنها أرسلتها إيران عبر شبكة تهريب إقليمية وكانت موجهة إلى فصائل المقاومة في الضفة الغربية.

وقالت الجهات الأمنية الإسرائيلية في بيان مشترك إن نشاطا استخباراتيًا مكثفًا أدى إلى اكتشاف مخبأ يحتوي على «كمية غير مسبوقة» من الوسائل القتالية المتقدمة التي وفقا للادعاء كان من شأنها أن تغير صورة العمليات الميدانية إذا وصلت إلى مستحقيها. وأكدت صحيفة “معاريف” تفاصيل الشحنة ومحتوياتها، وتشمل:

15 صاروخا مضادا للدبابات

قاذفة آر بي جي وثلاثة رؤوس حربية

29 عبوة ناسفة من نوع «كاليمجور»

4 طائرات مسيرة (اثنتان محملتان بمتفجرات ومعدّتان للاستخدام كطائرات مفخخة)

20 قنبلة يدوية

53 مسدسًا، و7 بنادق هجومية، و9 رشاشات

750 طلقة ذخيرة مسدس

وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت تورط شبكات تهريب إقليمية وعناصر محلية، مشيرًا إلى أن القضايا أدت إلى اعتقال عدد من المشتبه بهم  من بينهم شخص من سكان رام الله الذي يزعم أنه تورط في تجارة الأسلحة وربطته التحقيقات بعناصر تعمل لصالح إيران.

الاتهامات إلى وحدات إيرانية محددة

ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن الشحنة أرسلت بحسب التقديرات بواسطة فرقة العمليات الخاصة في الحرس الثوري الإيراني، وعبر وحدة العمليات الخاصة في فيلق القدس، مع تسمية قيادات مرتبطة بالوحدات المذكورة.

وقالت سلطات الاحتلال إن الهدف المزعوم كان «تمكين تنظيمات في الضفة الغربية من توسيع نطاق إطلاق النار واستخدام الطائرات بدون طيار وعمليات التخريب ضد قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين.

وصف بيان جيش الدفاع والـشاباك الحملة بأنها «إحدى أهم العمليات المحبطة هذا العام» مبرزًا أنها دليل على ما وصفه بـ«التصعيد الإيراني في تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية» ومحاولة «استنساخ أنماط» عمليات حزب الله وحماس داخل الضفة.

