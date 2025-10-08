قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
ارتفاع خطير.. تجاوز عدد الفلسطينيين في سجون الاحتلال 11,100 معتقل

أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بارتفاع حاد في أعداد المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تجاوز العدد الإجمالي 11,100 أسير ومعتقل حتى مطلع أكتوبر 2025، في أعلى حصيلة تسجل منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.

وفي بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، أوضحت المؤسسات أن هذه الإحصائية لا تشمل المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يسلط الضوء على تصعيد مقلق في وتيرة الاعتقالات خلال الفترة الأخيرة.

وتظهر البيانات التفصيلية أن عدد الأسرى المحكومين تجاوز 1,460، من بينهم نحو 350 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد أو بانتظار إصدار أحكام مماثلة.

 ويعد الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم، بـ67 مؤبدًا، يليه إبراهيم حامد بـ54 مؤبدًا. كما لا يزال 17 أسيرًا من "القدامى" داخل السجون، أربعة منهم معتقلون منذ عام 1986، وهم: إبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، وأحمد أبو جابر، وسمير أبو نعمة.

وفيما يتعلق بالأحكام المتوسطة، بلغ عدد الأسرى المحكومين بين 10 و20 عامًا 131 أسيرًا، بينما بلغ عدد من صدرت بحقهم أحكام بين 21 و30 عامًا 166 أسيرًا.

وفي السياق ذاته، أوضحت المؤسسات أن سلطات الاحتلال تحتجز 53 أسيرة، بينهن ثلاث من قطاع غزة وطفلتان قاصرتان، في انتهاك واضح للقوانين الدولية. كما ارتفع عدد الأسرى الأطفال إلى أكثر من 400، موزعين بين سجني عوفر ومجدو، مما يعكس تصعيدًا في استهداف فئات المجتمع الأكثر هشاشة.

وشهدت الاعتقالات الإدارية تصاعدًا خطيرًا، إذ بلغ عدد المعتقلين دون محاكمة قرابة 3,380، في حين ارتفع عدد المعتقلين إداريًا إلى 3,544، وهي النسبة الأعلى بين جميع فئات الأسرى، ما يثير انتقادات واسعة لاستخدام هذا الإجراء التعسفي بشكل متزايد.

وبحسب الإحصائيات، هناك 2,673 معتقلًا يصنفهم الاحتلال كمقاتلين "غير شرعيين"، علمًا بأن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في معسكرات الجيش، إلى جانب معتقلين عرب من لبنان وسوريا ضمن هذه الفئة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين قبل "حرب الإبادة" التي شنها الاحتلال كان يُقدّر بنحو 5,250 أسيرًا، بينهم حوالي 40 أسيرة و180 طفلًا، فيما بلغ عدد المعتقلين إداريًا آنذاك نحو 1,320 فقط. ما يكشف عن تضاعف كبير في أعداد المعتقلين خلال الأشهر الأخيرة، في مؤشر على تصعيد ممنهج يترك أثرًا بالغًا على المجتمع الفلسطيني ككل.

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

في نهاية ثالث أسبوع دراسة.. استمرار شكاوى تأخر تسليم الكتب بالمدارس

اختيار طارق أبو العينين عضوًا في اللجنة الاستشارية لـ الفيفا

هيئة الدواء المصرية تنضم رسمياً إلى المنتدى العالمي للدراسات الإكلينيكية التابع لمنظمة الصحة العالمية

بملابس لافتة.. 5 إطلالات لـ يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

خلال سبتمبر.. تعرف على علامات السيارات الأعلى ترخيصا في مصر

الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

خلطة غريبة ولذيذة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص والسبانخ

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

